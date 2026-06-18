Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Onstwedde

ONSTWEDDE – Gisteren streken de wandelaars van WandelenWerkt neer in Onstwedde, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Op woensdag 17 juni was er weer een mooie wandeling in het kader van WandelenWerkt. Het starpunt deze keer was “de Brinkhof” in Onstwedde. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars, die zich voor deze wandeling hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Na de koffie vertrokken de wandelaars voor de route van 10 km.

Vanuit de Brinkhof ging het via de Spijklaan en door het park de Kampvennen richting de Molenpaal. Of zoals het in Onstwedde genoemd wordt: de Meulenpoale. Dit is eigenlijk een historische plek. Het was namelijk de oudste locatie van één van de Onstwedder korenmolens. In archieven van Westerwolde valt te lezen dat op 18 december 1745 een overdracht heeft plaatsgevonden van Fredrick Hardinghs windmolen aan zijn dochter Neanke Hardingh. En hier gaat het vrijwel zeker om dezelfde molen waar in 1617 al over valt te lezen dat hij is gebouwd met toestemming van de hertogin va Aarschot, princes van Aremberg . Het is een standermolen geweest van het soort dat we nu nog kunnen zien op de wallen van Bourtange en in Ter Haar. En om deze molen te kunnen bereiken moesten de Onstwedders de Mussel Aa oversteken. En voor dit doel hadden ze hier een balk, n poale, overgelegd. En deze werd dus al snel De Meulenpoale genoemd. Tot op de dag van vandaag.

Van de molenpaal ging de wandeling richting ’t Sterenborg. Ook al zo’n historische plek. Sterenborg is vernoemd naar de gelijknamige erve, en ligt tussen de Mussel Aa, het Oosterholtsdiep, en de Roege Baarg. De erve Sterenborg komt voor het eerst voor in de hoederbelastinglijsten uit 1568. De naam is samengesteld uit “sterren”en “borg/burcht”, en betekent “bewoond oord”. In 1659 is de familie Sterenborg verhuist naar een onbekende plaats in Duitsland en kocht Harmen Hubbelingh de erve “Het Sterenborg” voor 5400 caroli gulden en nam zelf ook de naam Sterenborg aan. Het was vroeger heel gebruikelijk dat een bewoner de naam van de erve aannam. De erve is tot op de dag van vandaag nog altijd in het bezit van de familie Sterenborg.

Hier kon worden genoten van een schitterend uitzicht over een enorme bloemenzee van Papavers ( Klaprozen). Deze papavers ( Papaver Rhoeas) worden hier geteeld als strokenteelt in combinatie met graan. Dit zorgt op deze manier voor een waardevolle biodiversiteit en trekken veel insecten aan. Verder kan de papaver ook geoogst worden. En hierbij gaat het vooral om het zaad. Dit wordt veelvuldig gebruikt in bv. bakkerijen. Het wordt dan gebruikt onder de naam Maanzaad. Tijdens de wandeling kon er trouwens worden genoten van meer bijzondere gewassen.

Voorbij de uitkijktoren op de Höfte ging het richting de Wester Esch bij Veele. En in deze omgeving stonden grote percelen Wilde Radijs in volle bloei. En ook dit is een eetbaren plant, de bloemen doen het goed in salades, de jonge bladeren kunnen gestoofd worden als spinazie en doen het ook rauw goed in salades. Maar ook de peultjes na de bloei zijn prima eetbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden in zoet zuur.

Vanaf de Wester Esch ging de wandeling door het Ter Wupping bos richting het Mussel Aa kanaal. Langs dit kanaal en langs het Pagediep ging de wandeling weer richting Onstwedde, terug naar de Brinkhof. En zoals gebruikelijk stond hier voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Tekst en foto’s: Jan Bossen