Vier wethouders benoemd tijdens speciale raadsvergadering Westerwolde

BELLINGWOLDE – Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond vier wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in Partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via RTV Westerwolde en YouTube.

Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van Gemeentebelangen Westerwolde. Burgemeester Jaap Velema sprak namens de gemeente zijn waardering uit voor de inzet van Van der Goot. Daarbij ontving hij een ingelijste prent van Bourtange als afscheidscadeau.

Van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde en zette zijn werkzaamheden voort na de vorming van de gemeente Westerwolde. Een koninklijke onderscheiding behoort volgens de geldende regels niet tot de mogelijkheden, omdat hij niet tien jaar als raadslid actief is geweest. In zijn afscheidswoord gaf Van der Goot aan met enige weemoed terug te kijken, maar vooral met veel plezier zijn werk te hebben gedaan. Met een knipoog merkte hij op dat hij nu voor de tweede keer met pensioen gaat.

Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Deze werd tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van PRO Westerwolde.

Benoeming van vier wethouders

Vervolgens boog de raad zich over de voordracht voor vier nieuwe wethouders. Voorgedragen werden:

Wietze Potze (Samen voor Westerwolde) – 1,0 fte;

Harm-Jan Kuper (CDA) – 1,0 fte;

Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde) – 1,0 fte;

Herma Hemmen (BBB) – 1,0 fte.

Nadat de fractievoorzitters hun visie op de voordrachten hadden gegeven, volgde de stemming. Daaruit bleek dat alle vier kandidaten individueel voldoende stemmen kregen om benoemd te worden.

Na het afleggen van de wettelijk verplichte eed of belofte werden de wethouders officieel benoemd voor een periode van vier jaar. Met deze eed of belofte verklaren zij trouw aan de Grondwet, de wetten na te leven en hun taken als wethouder naar eer en geweten te vervullen.

Aansluitend was er gelegenheid om de nieuwe wethouders te feliciteren.

Dank aan verkenner Klaassen

Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij de inzet van Leendert Klaassen, voormalig waarnemend burgemeester van Westerwolde. Hij werd bedankt voor zijn werkzaamheden als verkenner tijdens het proces van coalitievorming.

Nieuwe raadsleden toegelaten

Door de benoeming van de vier wethouders ontstonden vier vacatures in de gemeenteraad. Nadat een commissie de geloofsbrieven had onderzocht en hierover verslag had uitgebracht, besloot de raad de volgende personen toe te laten als lid van de gemeenteraad van Westerwolde:

Timothy Nicolaas (Samen voor Westerwolde); Stefanie Water-van Meekeren (CDA Westerwolde); Esther van de Bund (Gemeentebelangen Westerwolde); Jochem van der Woude (BBB Westerwolde).

Daarnaast werden Jan Derk Elinga (Gemeentebelangen Westerwolde), D.R. Boerma (CDA), Benny Bredek (BBB) en Harry van der Weerd (Samen voor Westerwolde) benoemd tot plaatsvervangende leden van de raadscommissie Westerwolde.

Met de benoeming van de nieuwe wethouders en raadsleden is het nieuwe gemeentebestuur van Westerwolde voor de komende bestuursperiode compleet.

Foto’s: Jan Glazenburg