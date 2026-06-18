VVD Westerwolde mist ambitie in coalitieakkoord

WESTERWOLDE – VVD Westerwolde heeft gisteravond tijdens de behandeling van het coalitieakkoord 2026-2030 ingesproken en daarbij opgeroepen tot meer ambitie, minder regels en lagere gemeentelijke lasten in de gemeente.
Volgens de VVD bevat het akkoord vooral een voortzetting van bestaand beleid en ontbreken duidelijke, meetbare doelstellingen. “Als inwoners willen we weten waarop het college over vier jaar kan worden afgerekend. Die concrete ambitie missen wij in dit akkoord.”
Met name op het gebied van woningbouw pleit de VVD voor meer daadkracht. De partij vindt dat Westerwolde minder afhankelijk moet zijn van nieuwe regionale onderzoeken en sneller stappen moet zetten op concrete bouwlocaties. Ook werd kritiek geuit op de lange doorlooptijden van projecten.
Daarnaast vraagt de VVD aandacht voor het terugdringen van regeldruk voor inwoners en ondernemers. Als voorbeeld noemt de partij de uitgebreide vergunningstrajecten en hoge legeskosten waarmee inwoners soms worden geconfronteerd bij relatief eenvoudige initiatieven, zoals het plaatsen van zonnepanelen in de tuin.
Ook de hoge gemeentelijke lasten kwamen aan bod. Westerwolde behoort tot de gemeenten met de hoogste lasten van Noord-Nederland. In het coalitieakkoord ontbreken volgens de partij concrete voorstellen om kosten te besparen en de gemeentelijke organisatie efficiënter te maken.
Verder ziet de VVD kansen om de promotie van toerisme moderner en ondernemender aan te pakken en roept zij het nieuwe college op om meer snelheid te maken bij de uitvoering.
De VVD sluit af met een duidelijke boodschap aan de nieuwe coalitie: “Meer ambitie, meer snelheid en meer vertrouwen in inwoners en ondernemers. Maak duidelijk waar Westerwolde in 2030 wil staan en zorg dat inwoners het bestuur daarop kunnen aanspreken.”
Bron: Klaas Buigel