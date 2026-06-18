Westerwolde Rijgt verandert Spiekerhûs in indrukwekkende expositieruimte

TER APEL – Tijdens de komende editie van Westerwolde Rijgt vormt het karakteristieke Spiekerhûs in Ter Apel opnieuw één van de meest bijzondere locaties van het evenement. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door een unieke combinatie van kunst, cultuur en ontmoeting in een sfeervolle omgeving waar creativiteit centraal staat.



De grote hal van het Spiekerhûs wordt speciaal voor Westerwolde Rijgt omgetoverd tot een indrukwekkende expositieruimte. Kunstkring Westerwolde presenteert hier een gevarieerde tentoonstelling samen met kunstenaars van Kunstkreis Haren (Ems) en leerlingen van VWO-5 van de RSG Ter Apel. De samenwerking zorgt voor een bijzondere mix van ervaren kunstenaars en jong talent, waarbij verschillende stijlen, technieken en disciplines samenkomen.



Het Spiekerhûs is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een geliefde locatie binnen Westerwolde Rijgt. De ruime opzet, de bijzondere architectuur en de gastvrije sfeer maken het gebouw tot een ideale plek voor exposities en culturele ontmoetingen. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van kunstwerken, maar ook van de unieke ambiance van deze historische locatie.



De samenwerking tussen Kunstkring Westerwolde en Kunstkreis Haren kent inmiddels een lange geschiedenis. Tijdens de eerste grote expositie in het Spiekerhûs in 2022 werd samengewerkt in het kader van de internationale contacten tussen de gemeente Westerwolde en de Stadt Haren (Ems). Sindsdien ontmoeten de kunstenaars elkaar regelmatig en worden ervaringen uitgewisseld op het gebied van schilderkunst, fotografie, beeldende kunst en andere creatieve disciplines. De grensoverschrijdende samenwerking heeft geleid tot duurzame contacten en nieuwe artistieke initiatieven.



Ook de deelname van leerlingen van de RSG Ter Apel geeft de tentoonstelling een extra dimensie. Hun werk laat zien hoe kunst jong talent inspireert en verbindt met de regio.



Op zondag 28 juni zingt Mattie Luijf, zij is verbonden aan Kunstkring Westerwolde. Mattie Luiijf, forever young, speelt sinds haar elfde gitaar en zingt al vanaf de geboorte. Zij voert een combi uit van eigen liedjes en covers. Luistermuziek met een vleugje folk. Zij is een singer-songwriter pur sang.



Westerwolde Rijgt is te bezoeken van 20 tot en met 28 juni as, dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Bezoekers wordt geadviseerd rekening te houden met wegwerkzaamheden rondom de locatie. Het Spiekerhûs is bereikbaar via de Havenstraat. Wie tijdens Westerwolde Rijgt het Spiekerhûs bezoekt, ontdekt niet alleen bijzondere kunstwerken, maar ook een inspirerende plek waar cultuur, onderwijs en internationale samenwerking samenkomen.

Laat u verrassen door de creativiteit en gastvrijheid van het Spiekerhûs tijdens Westerwolde Rijgt.



André Dümmer