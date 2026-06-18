VLAGTWEDDE – Zaterdag is de allerlaatste grote jaarlijkse rommelmarkt van de CJV Excelsior Vlagtwedde
Nog één keer worden het parkeerterrein en de zalen van ’t Kruispunt aan de Beatrixstraat in Vlagtwedde één grote marktplaats.
De rommelmarkt werd 55 jaar geleden voor het eerst georganiseerd en was daarmee direct één van de eerste rommelmarkten in de omgeving.
De markt had een goede naam in de wijde regio, kopers kwamen van heinde en ver om hun slag te slaan.
Helaas is het vanwege toenemende wet- en regelgeving en een tekort aan vrijwilligers niet meer haalbaar de markt jaarlijks voort te zetten.
Zaterdagmiddag 20 juni tussen 13.00 uur en 16.00 uur is het daarom de laatste keer om de, altijd mooie, spullen te bemachtigen.
Ook dit keer is er weer een enorme aanbod van de “handel”.
Zaterdag is de allerlaatste grote jaarlijkse rommelmarkt van de CJV Excelsior Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Zaterdag is de allerlaatste grote jaarlijkse rommelmarkt van de CJV Excelsior Vlagtwedde