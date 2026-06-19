Belangstelling voor biodiversiteitsakker bij Hendrik Luth in Wedde

WEDDE – Akkerbouwers en andere belangstellenden kregen vrijdagmorgen op het bedrijf van Hendrik Luth in Wedde uitleg over de zogenoemde BAM-akker, een innovatief landbouwconcept waarbij voedselproductie en biodiversiteit hand in hand gaan. Ook namen de bezoekers een kijkje bij de naastgelegen Tuinderij Weddermarke, waar sinds 2024 op lokaal niveau biologische groenten en fruit wordt geteeld.

Sinds dit voorjaar hebben de eerste twee Groningse akkerbouwers een Biodivers Akker Mozaïek (BAM) aangelegd. Een van hen is akkerbouwer Hendrik Luth. Zijn bedrijf vormde het decor voor een informatiebijeenkomst voor boeren die interesse hebben in deze nieuwe vorm van natuurinclusieve landbouw.

De aanwezigen kregen uitleg van agrarisch adviseur Sander Bernaerts en akkervogelexpert Ben Koks, de initiatiefnemers achter het concept. Ook vertegenwoordigers van ANOG waren aanwezig. Deze vereniging telt ruim 350 boeren die zich gezamenlijk inzetten voor het versterken van de biodiversiteit in Oost-Groningen.

Voedselproductie én natuur

Een BAM-akker is speciaal ontworpen om zowel voedsel te produceren als een aantrekkelijk leefgebied te bieden aan insecten, akkervogels en andere soorten. Het perceel bestaat uit een meerjarig mozaïek van verschillende gewassen en kruidenstroken. Minimaal 10 procent van de akker bestaat uit kruiden- en bloemenstroken, 40 procent uit luzerne en de resterende 50 procent uit productieve gewassen zoals granen, erwten of veldbonen.

De akkers hebben een minimale omvang van vier hectare en blijven ten minste twee jaar als rustgewas liggen. Door de afwisseling van gewassen, kruidenstroken en stoppels is er gedurende het hele jaar voedsel, beschutting en broedgelegenheid beschikbaar voor tal van dieren. Bovendien staat er vrijwel altijd iets in bloei, wat gunstig is voor insecten en bestuivers.

Volgens Ben Koks laten vergelijkbare BAM-akkers in Gelderland en de regio Rotterdam al veelbelovende resultaten zien. Hij heeft dan ook hoge verwachtingen van de ontwikkeling van de biodiversiteit op de Groningse percelen.

Vogels live volgen met de Luistervink

Een bijzonder onderdeel van het project is de plaatsing van een Luistervink op de BAM-akker in Wedde. Dit slimme apparaat, ontwikkeld door Wilder Insights Lab, herkent met behulp van kunstmatige intelligentie vogelgeluiden en identificeert direct welke soorten aanwezig zijn. Bezoekers kunnen de waarnemingen live volgen via Luistervink.nl. Het systeem maakt het mogelijk om over meerdere jaren de ontwikkeling van de biodiversiteit op het perceel nauwkeurig te volgen.

De initiatiefnemers hopen dat in de komende drie jaar steeds meer vogelsoorten op de BAM-akker zullen worden waargenomen.

Ondersteuning vanuit Urgenda

Ook Urgenda ziet veel kansen in het concept. Daarom ondersteunt de organisatie drie deelnemers aan het zogeheten 7-vinkjesprogramma in Groningen en Drenthe bij de aanleg van een BAM-akker. Binnen dit programma worden boeren gedurende tien jaar begeleid bij de overgang naar natuurinclusieve landbouw. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar biodiversiteit boven de grond, maar ook naar bodemgezondheid, insectenleven en opbrengsten.

Volgens de initiatiefnemers bewijzen de eerste ervaringen dat een slimme afwisseling van gewassen, kruidenrijke stroken en rustgebieden kan zorgen voor een aanzienlijke toename van de biodiversiteit, terwijl de akker tegelijkertijd productief blijft. Daarmee biedt de BAM-akker volgens hen perspectief voor zowel boeren als natuur.

Foto’s Jan Glazenburg en Hilvert Huizing