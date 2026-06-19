Beleef de langste dag van het jaar tijdens de OERRR Midzomernachtwandeling in Smeerling

SMEERLING – Op zaterdagavond 20 juni organiseert Natuurmonumenten een bijzondere OERRR Midzomernachtwandeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders in Smeerling.
Tijdens deze wandeling ontdekken deelnemers hoe de natuur verandert wanneer de zon langzaam ondergaat. We luisteren naar de laatste vogelgeluiden van de dag, speuren naar dieren die juist in de schemer actief worden en ervaren hoe geuren, kleuren en geluiden veranderen als de avond valt.
De wandeling voert door het prachtige beekdallandschap van de Ruiten Aa en langs de oude erven van Smeerling. Een unieke kans om de natuur op een heel ander moment van de dag te beleven.
Praktische informatie
Zaterdag 20 juni
20.00 – 21.30 uur
Start: parkeerplaats Gasterij Natuurlijk Smeerling
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Eén ouder of begeleider per kind
Aanmelden kan via: OERRR Miszomernachtwandeling Smeerling
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar
Bron: Aimée Otte