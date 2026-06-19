Waarschuwingen voor hitte en onweersbuien in onze regio

SELLINGEN – Het wordt vandaag een erg hete dag vandaag in onze regio. Voor vandaag wordt een maximumtemperatuur van ongeveer 33 graden verwacht. Omdat de warmte gepaard gaat met een hoge luchtvochtigheid en er lokaal zware buien kunnen vallen, blijft alertheid de komende dagen geboden. Het KNMI heeft de waarschuwing Code Geel wegens de warmte en mogelijke zware onweersbuien verlengd tot en met zondag 21 juni.

Nadat er gisteravond al enkele onweersbuien over Westerwolde trokken, voert een zuidelijke wind vandaag opnieuw warme en vochtige lucht aan. Het RIVM heeft mede daarom het Nationaal Hitteplan geactiveerd om de aandacht te vestigen op de risico’s voor kwetsbare groepen.

Hittekracht

Het KNMI meldt in zijn actuele liveblog dat er vandaag sprake is van een hoge ‘hittekracht’ met een score van 8. Dit cijfer geeft aan hoe warm het weer daadwerkelijk aanvoelt voor het menselijk lichaam, op basis van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de zonnestraling en de wind. Door de hoge vochtigheid en het gebrek aan wind kan het lichaam moeilijker warmte kwijtraken via transpiratie. Verschillende sportevenementen in het land zijn om deze reden voor het weekend aangepast of geannuleerd.

De weersituatie blijft tot na het weekend onstabiel. Voor vanmiddag en vanavond waarschuwt het KNMI voor lokale, maar felle onweersbuien in het oosten van de provincie Groningen. Omdat er veel energie in de lucht zit, kunnen deze buien gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur en hagelstenen van 2 tot 4 centimeter.

Ook zaterdag en zondag blijft Code Geel van kracht. Zaterdag schommelt de temperatuur tussen de 25 en 32 graden, met in de loop van de dag opnieuw kans op een plaatselijke onweersbui. Zondag blijft het met 26 tot 32 graden warm, al neemt de buienkans dan af naar dertig procent. Omdat de nachttemperaturen rond de 17 à 18 graden blijven steken, koelt het in de huizen nauwelijks af. Na het weekend, op maandag, kan de temperatuur lokaal weer oplopen tot circa 33 graden.

Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft vanwege de aanhoudende warmte en de warme nachten onverminderd van kracht. Inwoners van Westerwolde wordt gevraagd extra te letten op kwetsbare mensen in hun omgeving, zoals ouderen (75-plussers), chronisch zieken en jonge kinderen.

Het RIVM adviseert om regelmatig contact te houden met buren of familieleden die hulp kunnen gebruiken. Het is belangrijk om voldoende drinken (zoals water, limonade of thee) klaar te zetten en de ander te stimuleren om regelmatig te drinken, ook als er geen dorstgevoel is. Daarnaast helpt het om de woning koel te houden door overdag zonwering en gordijnen te sluiten, en ramen pas te openen als het buiten is afgekoeld.

Vanwege de hoge hittekracht wordt aangeraden om tussen 12.00 uur en 18.00 uur zware lichamelijke inspanning of sporten te vermijden. Laat kinderen en huisdieren nooit achter in een geparkeerde auto. Wees alert op signalen van oververhitting, zoals hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Mochten koeling en drinken niet helpen, neem dan contact op met de huisarts of de apotheek voor advies over medicijngebruik tijdens warme dagen. Voor algemene vragen is informatie te vinden op de website van GGD Groningen.

Westerwolde Actueel hoort graag hoe u deze warme dagen doorkomt of welke initiatieven er in uw buurt zijn om elkaar te helpen. U kunt uw ervaringen of foto’s van het weer delen met onze redactie.