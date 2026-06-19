Communistisch boegbeeld Engel Modderman (74) vertrekt naar Servië: “Nu nog genieten van het leven”

WINSCHOTEN, OLDAMBT – Na ruim vier decennia in de lokale politiek neemt Engel Modderman (74), het gezicht van de Verenigde Communistische Partij (VCP) in Oldambt, afscheid van de gemeenteraad. Tijdens een uitzending van het programma Goud van Groningen1 vertelde hij dat hij samen met zijn echtgenote Geertje naar Servië verhuist.

Modderman is sinds 1980 actief als gemeenteraadslid en behoort daarmee tot de langstzittende raadsleden van Nederland. Hij begon zijn politieke loopbaan als raadslid voor de Communistische Partij Nederland (CPN) in de toenmalige gemeente Midwolda. Door gemeentelijke herindelingen maakte hij vervolgens deel uit van de raden van Scheemda en later Oldambt.

Hoewel zijn vertrek voor veel inwoners als een verrassing komt, spelen de verhuisplannen al langer. “We wilden eigenlijk drie jaar geleden al vertrekken, maar toen werd ik ziek,” vertelde Modderman. Naar eigen zeggen gaat het inmiddels weer beter.

Laatste raadsvergadering in september

In september neemt Modderman tijdens zijn laatste raadsvergadering officieel afscheid van de politiek in Oldambt. Zijn zetel wordt daarna overgenomen door een partijgenoot. De VCP heeft momenteel drie zetels in de gemeenteraad.

Of hij de politiek zal missen, weet hij nog niet. Wel staat vast dat hij betrokken blijft bij zijn partij. Zo blijft hij de website van de VCP beheren en kunnen fractiegenoten altijd een beroep op hem doen voor advies of zijn mening. “De vlag van de VCP gaat mee naar Servië,” liet hij weten.

Liefde voor Servië

Modderman bezocht Servië de afgelopen jaren meerdere keren. Onder meer voor de behandeling van rugklachten verbleef hij in een kuuroord in het land. De vriendelijke bevolking, de rust en de natuur maakten indruk op hem. “De mensen zijn er gemoedelijk en aardig. Daarnaast is er veel rust en een prachtige natuur,” aldus Modderman.

Het echtpaar wil zich vestigen in een dorp in het bergachtige zuiden van Servië. Een woning hebben zij daar nog niet gevonden. Tegelijkertijd moet hun huidige woning in Winschoten nog worden verkocht. Er moet dus nog veel worden geregeld voordat de definitieve verhuizing kan plaatsvinden.

Opkomen voor de zwakkeren

Terugkijkend op zijn politieke loopbaan doet Modderman dat met veel plezier. Gedurende zijn jaren als raadslid zette hij zich naar eigen zeggen vooral in voor mensen die het minder breed hebben.

De VCP, waarvoor hij jarenlang het gezicht was, ontstond in 1999 uit de traditie van de CPN, de communistische partij die vooral in Noordoost-Groningen een sterke aanhang kende.

Na 44 jaar in de lokale politiek breekt voor Modderman nu een nieuwe fase aan. “Ik wil nog genieten van het leven nu het nog kan,” zegt hij. Daarmee komt een einde aan een bijzonder lange politieke carrière, die voor velen in Oldambt onlosmakelijk verbonden is met de naam Engel Modderman.