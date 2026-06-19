Een middag vol groen-witte pret in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op vrijdag 26 juni brengt de FC Groningen Junior Club een bezoek aan Stadskanaal voor een gezellige, actieve en vooral groen-witte middag voor kinderen en gezinnen. Het doel is om FC Groningen dichter bij de regio te brengen en kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis te laten maken met de club en de Junior Club.
Het winkelcentrum staat die middag volledig in het teken van FC Groningen. Met voetbalactiviteiten, spelletjes, winacties en uitdagende opdrachten creëren we een echte FC Groningen-beleving. Kinderen kunnen vrij deelnemen aan de verschillende activiteiten en ieder uur staat er weer een nieuwe actie op het programma.
Met dit evenement willen Centrum Stadskanaal en FC Groningen niet alleen zorgen voor een leuke middag, maar ook de band tussen FC Groningen, de Junior Club en supporters uit de regio verder versterken. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om te laten zien wat de Junior Club allemaal te bieden heeft en nieuwe jonge supporters enthousiast te maken om onderdeel te worden van de groen-witte familie.
Bron: Carin Heutinck