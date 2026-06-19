Feestelijke intocht Avondvierdaagse Bourtange “warm klusje”

BOURTANGE – De Avondvierdaagse in Bourtange kende dit jaar een recordaantal deelnemers. Maar liefst 61 wandelaars liepen vier avonden lang een route van vijf kilometer door en rond het vestingdorp. Dat zijn ruim drie keer zoveel deelnemers als in voorgaande jaren.
De Avondvierdaagse werd georganiseerd door de vrijwilligers van discotheek De Zwarte Schapen. Onderweg werden de wandelaars bij een ranjapost elke avond getrakteerd op een beker ranja en iets lekkers. Vanwege de zomerse temperaturen kregen de deelnemers op donderdag en vrijdag bovendien een verfrissend ijsje.
Vrijdagavond vond de feestelijke afsluiting plaats. De deelnemers vertrokken vanaf De Zwarte Schapen en verzamelden zich rond 19.00 uur aan de Oude Jodenkerkhoflaan voor de traditionele intocht door het dorp.
Langs de route stonden familieleden, vrienden en belangstellenden de wandelaars op te wachten met bloemen, snoepgoed en een warm applaus. Een warm klusje, want ook tijdens de intocht liep de temperatuur nog flink op.
Info van Fabian Hensens
Foto’s: Hans Graveland