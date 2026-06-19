FNV: Grote manifestatie op de Grote Markt in Groningen tegen kabinetsplannen afbraak sociale zekerheid

GRONINGEN – De FNV en veel mensen in het land verzetten zich fel tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de oudedagsvoorziening (AOW) en het sociale vangnet bij werkloosheid (WW) en Arbeidsongeschiktheid (WIA). In het hele land wordt er inmiddels actiegevoerd van lunchbijeenkomsten, tot zes regionale manifestaties en een landelijke staking in het openbaar vervoer op woensdag 24 juni. In Groningen nemen donderdag 25 juni honderden mensen deel aan de regionale manifestatie op de Grote Markt.

‘Wat generaties vóór ons hebben opgebouwd, laten wij niet afbreken. Deze manifestatie is een oproep aan iedereen die vindt dat solidariteit, bestaanszekerheid en fatsoenlijke sociale voorzieningen de moeite waard zijn om voor op te komen. Laat je stem horen,’ aldus Helga Tienkamp, vakbondsbestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Plannen moeten van tafel

De FNV wil dat de keiharde bezuinigingen op de WW, WIA en AOW van tafel gaan. De afbraakplannen raken mensen die ziek worden of buiten hun schuld hun baan verliezen. En al wekt het kabinet wel de indruk: ook de plannen om het mes in de pensioenen te zetten, zijn nog altijd niet van tafel.

Ook in Noord-Nederland van belang

Ook de provincies Groningen, Friesland en Drenthe komen in verzet. Volgens FNV-bestuurder Anthony Williams worden ook de mensen in het noorden hard getroffen. ‘Het kabinet-Jetten zet de bijl aan de wortel van ons sociaal stelsel en zoals gewoonlijk vallen de hardste klappen van Haags afbraakbeleid in Noord-Nederland. Deze plannen zijn onnodig, oneerlijk en onverantwoord. Ze moeten van tafel.’

Een aanval op onze zekerheid

Deze bezuinigingen raken iedereen keihard: jong, ervaren, vast of flex en mensen die ziek zijn, werkeloos of gepensioneerd. Als deze afbraakplannen doorgaan hebben jongeren zelfsna jarenlang werk nauwelijks nog een vangnet als ze buiten hun schuld hun werk verliezen. Ervaren werknemers verliezen rechten waar ze jarenlang verzekeringspremie voor hebben betaald. Ondertussen worden grote bedrijfswinsten en de allerrijksten ontzien. Zolang de afbraakplannen van het kabinet niet worden ingetrokken, blijft de FNV iedereen, jong, oud, werkend, in een uitkeringssituatie of gepensioneerd oproepen om in actie te komen en zich te verzetten tegen de plannen van het kabinet.

Feiten worden verdraaid

De afbraakplannen van het kabinet zijn behalve asociaal en onrechtvaardig ook volkomen onnodig blijkt uit economische analysesvan de FNV. Uit de cijfers komt een heel ander verhaal naar voren dan het kabinet vertelt: er is genoeg geld om de WW, WIA en AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden. Dat blijkt ook uit het onlangs verschenen FNV-onderzoeksrapport¹, dat onder meer gebaseerd is op CPB-gegevens.

Bron: FNV