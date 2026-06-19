Groninger Belang: Investeren in het Noorden; een zaak van Landsbelang

NOORD NEDERLAND – Hieronder leest u een opiniestuk van Groninger Belang, met als titel: “Noord Nederland: van randregio naar frontregio”
Terwijl Nederland miljarden uittrekt voor defensie, energie en infrastructuur, wordt het onderhoud
van cruciale wegen in Noord-Nederland opnieuw uitgesteld. Denk aan de A7, A28 en N33. Dat is
geen technische keuze, maar een politieke. Want het Noorden is allang geen randregio meer. Het is een frontregio. Hier komen energie, industrie, data en logistiek samen. De Eemshaven groeit uit tot een strategisch knooppunt voor Nederland en Europa. In Groningen liggen belangrijke schakels in onze energievoorziening. En defensielocaties in het Noorden zijn afhankelijk van goede verbindingen. Toch laten we juist hier de basis verslechteren.
Defensie gaat niet alleen over tanks en vliegtuigen. Het begint bij wegen, bruggen en spoor. Zonder
betrouwbare infrastructuur komt niets in beweging. Hetzelfde geldt voor energie en digitale
netwerken: die vragen om bereikbaarheid en bescherming.
Decennialang droeg het Noorden bij aan de welvaart van Nederland. Nu het gaat over veiligheid en
strategische autonomie, is het moment aangebroken om ook hier te investeren. Niet als gunst, maar
uit nationaal belang. Investeer daarom in het onderhoud van onze hoofdwegen, versterk bruggen en viaducten en zorg voor goede verbindingen naar de Eemshaven en defensielocaties. Geef daarbij ook Noordelijke bedrijven een eerlijke kans om mee te bouwen.
Wie Nederland sterker wil maken, kan niet om het Noorden heen.
Groninger Belang