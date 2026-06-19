DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen 30 mei 20.00 uur en 18 juni 22.00 uur is bij een woning aan de Bokeloher Straße in Meppen ingebroken. Uit een van de vertrekken werden sieraden en horloges gestolen. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 05931 9490.
Weener
Een zware onweersbui leidde afgelopen nacht tot diverse noodoproepen. Brandweerlieden uit Weenermoor en Weener werden opgeroepen om overstroomde gebieden te beveiligen en schade aan woningen te voorkomen.
De eerste melding kwam rond 5:20 uur bij de brandweer van Weenermoor binnen. Op de Möwenstraße stond het regenwater zo hoog dat het direct tegen de woonhuizen drukte. De brandweer opende de riolering zodat het water snel kon wegstromen en er geen verder gevaar meer was voor de bewoners.
Enkele minuten later, om 5:39 uur, ontving de brandweer van Weener een nieuwe melding. In verschillende straten, waaronder de Königsberger Straße en de Breslauer Straße, stonden de wegen volledig onder water. De brandweer gebruikte pompen om het water te verwijderen en de verkeersveiligheid te herstellen. (Bron: Brandweer Weener)