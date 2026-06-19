Kwekerij Jacobs organiseert: “Keramiek in de Tuin”

VRIESCHELOO – Op zaterdag 20 en zondag 21 juni organiseert Kwekerij Jacobs van 10:00 tot 17:00 uur “Keramiek in de Tuin”.
Tijdens dit tuin & kunst evenement willen Henk en Dori Jacobs graag aandacht besteden aan de toepassing van keramiek in de tuin die samen een erg mooie combinatie vormen. Naast hun eigen collectie Raku gestookte keramiek, is er vooral ook veel werk van keramiste Anneke Gebert uit Ommelanderwijk te zien. Anneke en haar man Frans verzorgen op beide dagen doorlopende demonstraties raku stoken, een interessante en zeer verrassende manier uit Japan om keramiek te versieren.
Naast alle aandacht voor het veelzijdige keramiek is er natuurlijk de 6000 m2 grote open tuin waar veel sterke vaste planten als “solide bouwstenen” in lange eilandborders zijn toegepast. Wandelend over smalle hakselpaadjes waant u zich in een gonzende bloemenzee! Op de kwekerij hebben ze uiteraard een fraaie collectie planten & siergrassen op voorraad.
De tuin is gratis te bezichtigen en tegen een kleine vergoeding is er koffie & thee met appeltaart & slagroom.
Kwekerij Jacobs
Biologische tuin & kwekerij van vaste planten & siergrassen
Open: vanaf “Lentekriebels” t/m het 1e weekend in oktober
iedere donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tuingroepen zijn van harte welkom tijdens de openingstijden.
Het adres: Vijfde Dalweg 4 9699 TS Vriescheloo tel: 0597-541543
website: www.kwekerijjacobs.nl E-mail: info@kwekerijjacobs.nl
Bron en foto’s: Henk Jacobs