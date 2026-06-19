Lovende woorden voor vertrekkende wethouder Ans Grimbergen

VEENDAM – Ans Grimbergen heeft tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie in de foyer van het Cultuurcentrum vanBeresteyn afscheid genomen van de Veendammer politiek. Grimbergen kwam 20 jaar geleden in de raad en was de afgelopen acht jaar wethouder.
Naast de vele lovende woorden van o.a. burgemeester Annelies Pleyte, mocht de vertrekkende wethouder vele bloemen en cadeaus in ontvangst nemen.
Ans Grimbergen (Partij van de Arbeid) kondigde begin dit jaar aan dat ze zich na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 niet opnieuw verkiesbaar zou stellen. Na twintig jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek kiest ze voor een nieuwe manier om zich in te zetten voor de samenleving.
Grimbergen begon in 2006 als raadslid en werd in 2018 wethouder in de gemeente Veendam. In haar portefeuille had ze onder meer Jeugdzorg, armoedebestrijding en de WMO. “Mijn grote maatschappelijke betrokkenheid maakte dat ik politiek actief werd om te werken aan solidariteit, kansengelijkheid en het vergroten van zelfredzaamheid. Daar heb ik als raadslid en wethouder een prachtige bijdrage aan kunnen leveren,” zegt ze.
Met trots kijkt ze terug op initiatieven als de zorg dichtbij de inwoners via deBasis en JEP Veendam, en het vergroten van kansen voor kinderen. Toch is dit voor haar een logisch moment om vooruit te kijken. “Ik wil blijven werken, met hetzelfde rode hart, aan thema’s die ik belangrijk vind, zoals gelijke kansen voor kinderen, de Beweging van 0 en een waardevol leven voor mensen met dementie.”
Grimbergen benadrukt haar dankbaarheid voor het vertrouwen van de PvdA, collega’s en samenwerkingspartners. “Dit werk doe je nooit alleen. Samen bereik je veel meer.
Bron en foto’s: Peter Panneman