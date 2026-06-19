Moluks meisje na zeventig jaar opnieuw begraven in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op de begraafplaats van Finsterwolde is gisteren Sara Surilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. De herbegrafenis vormt het startsein voor een breder herinrichtingsproject van de Molukse graven op de lokale begraafplaats, ondersteund door de gemeente Oldambt.

De herbegrafenis vond plaats in aanwezigheid van haar broer, familieleden, een vertegenwoordiging van de werkgroep Molukse graven, burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Tim van Bostelen.

Herinrichting

Het project is geïnitieerd door de werkgroep Molukse graven, een samenwerkingsverband tussen Dorpsbelangen Finsterwolde, afgevaardigden van de Molukse gemeenschappen in Foxhol en Appingedam en de gemeente Oldambt. Op de begraafplaats van Finsterwolde bevinden zich in totaal elf Molukse graven: tien kindergraven en het graf van een ex-KNIL-militair.

Negen van deze Molukse graven lagen dicht bij elkaar. Het graf van Sara Surilatu bevond zich elders op de begraafplaats. Zij is nu herbegraven bij de groep bij de overige graven. Het dagelijks onderhoud, dat voorheen op vrijwillige basis door dorpsbewoners werd uitgevoerd, wordt formeel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De grafmonumenten worden in augustus vernieuwd. Later dit jaar volgen de plaatsing van een informatiebord en een zogeheten social sofa.

Bestuurlijke standpunten

Het gemeentebestuur van Oldambt onderstreept het historische belang van deze herinrichting. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reflecteerde kritisch op de opvangvoorzieningen in de jaren vijftig, waarbij zij de huisvesting van KNIL-militairen in voormalige werkkampen als tekortschietend kwalificeerde. Zij stelde dat het stilstaan bij deze gedeelde geschiedenis noodzakelijk blijft voor de lokale gemeenschap. “Het is belangrijk om bij de geschiedenis van de Molukkers in ons land en in de gemeente Oldambt stil te staan. Het is een beschamend idee hoe Molukse mensen in de jaren vijftig werden opgevangen in een voormalig werkkamp, terwijl de KNIL-militairen zich in het leger voor ons land hadden ingezet.”

De familie Surilatu toonde zich tevreden met de herplaatste rustplaats. Volgens de nabestaanden functioneert de herinrichting niet enkel als een individueel eerbetoon, maar dient het als een breder symbool voor de maatschappelijke erkenning en vastlegging van de Molukse geschiedenis in Nederland. “Het is belangrijk dat deze verhalen bewaard blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties. Hoewel Sara nooit vergeten is binnen onze familie, geeft deze herbegrafenis ons rust en het gevoel dat haar verhaal de plek krijgt die het verdient”, aldus de familie.