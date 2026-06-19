Niels Holthof nieuwe voorzitter RUN Winschoten

WINSCHOTEN – Het is de Stichting Ultraloop Winschoten (RUN) gelukt om Niels Holthof toe te voegen aan het bestuur in de functie van voorzitter.
Het bestuur van de Stichting Ultraloop Winschoten (RUN) was al enige tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Deze is nu gevonden.
Niels Holthof is geen onbekende in bestuurdersland. Hij is 6 jaar lang voorzitter geweest van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Thans is hij nog voorzitter van het openluchtzwembad in Meeden en heeft jarenlang gefungeerd als (wedstrijd) secretaris van de Wielervereniging Stormvogels uit Veendam.
Daarnaast is hij al jarenlang betrokken bij diverse evenementen in de gemeente Oldambt, Veendam en Midden-Groningen.
De zoektocht naar een nieuwe secretaris is nog gaande. Voor meer informatie over deze functie kunt u zich richten tot communicatie@runwinwinschoten.nl
Bron: Janny Heijerman, Communicatie RUN Winschoten