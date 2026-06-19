Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Hieronder leest u het laatste nieuws van Damclub Winschoten.
Het NK-sneldammen op zaterdag 6 juni is bij de KNDB traditioneel de afsluiting van het damseizoen 2025-2026. Aansluitend stond zaterdag 13 juni “Damstad” Westerhaar in de spotlights. GMI Jitse Slump uit Landgraaf slaagde er namelijk in om het wereldrecord klok simultaandammen op zijn naam te brengen tegen 54 tegenstanders en dat met een score van maar liefst ruim 83 %. Deze geslaagde recordpoging vond, onder auspiciën van de FMJD oftewel de Wereld Dambond, plaats in Kulturhus “De Klaampe” in het Overijsselse Westerhaar. Hiermee verbrak Jitse het record van GMI Wouter Sipma dat stond sinds zondag 12 oktober in de studio van RTV Drenthe op 52 tegenstanders en een scoringspercentage van 70 %. Jan Starke uit Oude Pekela was destijds één van de tegenstanders bij Wouter Sipma en wist toen een keurige remise te bewerkstelligen.
Nu in Westerhaar was Jan wederom present maar moest na 50 zetten zijn meerdere erkennen in Jitse Slump. Het speeltempo was overigens 50 zetten in 2 uur, Waarbij de tegenstanders de notatie bijhielden. Tevens werden de partijen na afloop op toernooibase van de KNDB gezet.
Zomer toernooien
Het nieuwe damseizoen bij de KNDB begint op zaterdag 19 september met de 1e ronde van de Nationale Competitie. Tot die tijd staan de zogenaamde zomerdamtoernooien op de damkalender van de KNDB, zoals Heerhugowaard Open, Damweek Mildam, Nijmegen Open, Brunssum Open en Hoogeveen Open. Jakob Pronk uit Winschoten kwam in mei bij Salou Open in actie en noteerde een 50% score. Alle Open toernooien staan overigens onder auspiciën van de FMJD de Werelddambond.
Deelname Damclub Winschoten
Janick Lanting uit Westerlee neemt deel aan Heerhugowaard Open en Johan Tuenter neemt deel aan de Damweek Mildam. Egbert Wierenga uit Scheemda, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten staan op de deelnemerslijst bij Hoogeveen Open.
Sinds 12 mei wordt het “Karus Open Zomerdamtoernooi Friesland 2026” t/m 17 augustus gespeeld. Bij dit toernooi wordt wekelijks één partij gespeeld, afwisselend in “De Latearne” in Surhuisterveen op de maandagavond en Het Hof van Schoterland in Mildam op de dinsdagavond. Het toernooi kent maximaal 14 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1”. Johan Tuenter en Geert Lubberink nemen hier aan deel.
Bron: Geert Lubberink