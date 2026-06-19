“Noodopvang Ter Apel voor het eerst in een maand leeg”

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 19 juni 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER WARM | OOK MORGEN NOG BENAUWD

Na de regen- en onweersbuien van vannacht is er vandaag eerst vrij veel bewolking en af en toe zon. Vanmiddag wordt het vrij zonnig en het wordt dan zeer warm met een maximum rond 32 graden en een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid. Het lijkt vanmiddag nog droog te blijven, maar vanavond en vannacht neemt de kans op een flinke onweersbui toe. Bij een onweersbui is vanavond ook kans op hagel en windstoten.

Morgen is er de hele dag wat meer bewolking en in de ochtend en de middag kunnen nog een paar regenbuien ontstaan. Later komen er meer opklaringen en morgenavond is het droog. Maximumtemperatuur rond 28 graden, ‘s avonds temperatuur terugzakkend tot onder de 20 graden.

Zondag is het allemaal wat normaler met zonnige perioden, droog weer en matige noordoostenwind. De temperatuur is zondag ook prima: maximum dan rond 25 graden. En na het weekend is er op maandag kans op een regen- of onweersbui, daarna is het een paar dagen droog en vrij zonnig.