“Noodopvang Ter Apel voor het eerst in een maand leeg”

TER APEL / WESTERBORK – Voor het eerst in een maand tijd is een rondreizende noodopvang in de regio een nacht volledig leeg gebleven. Volgens het Rode Kruis konden alle asielzoekers afgelopen nacht binnenshuis worden opgevangen op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel zelf.
Daarmee bleven de bedden in de huidige noodlocatie, sporthal De Börkerkoel in Westerbork, onbezet. “Niemand hoefde naar de noodopvang”, bevestigt een woordvoerder van het Rode Kruis, dat zorgdraagt voor de locaties. De gemeente Midden-Drenthe wilde niet reageren op de uitspraken van het Rode Kruis.
Verslaggevers van Groningen1 in Ter Apel meldden wel dat deze meevaller tijdelijk kan zijn, “we zien nog wel veel mensen op het gras voor het centrum.”
Sinds het COA op 20 mei besloot de poorten van het aanmeldcentrum deels te sluiten vanwege de overbezetting, moesten met name alleenstaande mannen buiten blijven. Dat iedereen afgelopen nacht binnen kon slapen, in totaal verbleven er 2073 mensen in het centrum, is een zeldzame opsteker.