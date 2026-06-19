Oldambster aangehouden op verdenking bedreigingen school Kampen

OLDAMBT, KAMPEN – Een inwoner van de gemeente Oldambt is opgepakt omdat hij er van wordt verdacht op TikTok een verontrustend filmpje te hebben geplaatst, waarin hij bedreigingen uit richting een school in Kampen.
In het filmpje zegt hij dat hij 33 kogels en drie vuurwapens heeft klaarliggen. Hij zegt dat hij “voor eigen rechter” gaat spelen, omdat volgens hem zijn dochter acht jaar lang seksueel is misbruikt en de politie niets doet.
De directeur van de Prisma school in Kampen, een school voor speciaal onderwijs, heeft aangifte gedaan. Een aantal ouders hield hun kinderen vandaag thuis. De politie was vandaag bij de betreffende school. Toen het bericht kwam dat de man in zijn woonplaats in de gemeente Oldambt was aangehouden werd de politie inzet afgeschaald.