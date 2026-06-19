Openluchttheater Sellingen heeft een geweldige zomerprogrammering

SELLINGEN – Het nieuwe theater seizoen staat weer voor de poort van het Openluchttheater Sellingen. Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan het programma 2026 en aan het theater zelf. Ze kijken ernaar uit om de programmering met je te delen:



Zaterdag 11 juli Little Cash; Little Cash bestaat al een tijdje en dat voel je op het Podium, in de zaal èn op ons gras. Aanvang 20:00 uur.



Vrijdag 17 juli Dirishfolk; Recht uit Emmen brengt Dirishfolk een vrolijke mix van opzwepende Irish Folk. Aanvang 20:00 uur.



Zaterdag18 juli Heroes of Rock; Bert Heerink (Vandenberg) speelt nieuwe en bekende nummers uit zijn talrijke repertoire. Aanvang 20:00 uur.



Zondag 16 augustus Cláirhlín; Dompel je onder in keltische sferen met traditionele pareltjes. aanvang 14:00 uur.



Zondag 23 augustus Heroes; Heroes is een bandje van fijne jongens uit Friesland met vele songs (Beatles, Sandycoast, Bowie ect.) in hun repertoire. Aanvang 14:00 uur.



Zondag 30 augustus zangkoor FFWNN; FFWNN is een gemengd koor dat popmuziek zingt van de jaren ’60 tot heden. Aanvang 14:00 uur.

Ook de spelersgroep “de Barkhoorn” heeft er weer zin in met een stuk van Slotboom “Vliegmaatschappij OLT”. Een blijspel rondom een nieuw opgerichte vliegmaatschappij. Regie is in handen van Leòn Kerkvliet.

Speeldata zijn:

Donderdag (première) 13 augustus,

Vrijdag 14 augustus,

Zaterdag 15 augustus en een week later op

Donderdag 20 augustus,

Vrijdag 21 augustus en

Zaterdag 22 augustus.

Aanvang telkens om 20:00 uur. Kaarten aan de kassa of te bestellen via de website openluchttheatersellingen.nl.

Heb je een paar uurtjes per maand over? Lijkt het u leuk om mee te bouwen aan een steeds succesvoller openluchttheater in Westerwolde? Meld je dan aan via de website. Ze zijn op zoek naar een penningmeester (bestuursfunctie), lichttechnicus (incl. training) en vrijwilligers die het leuk vinden om voor afgebakende klussen gevraagd te worden zoals groen onderhoud, theater onderhoud en bouwers voor decor- en attributen.

Wat krijg je terug voor je hulp en inzet? Gratis toegang tot alle evenementen in het Openluchttheater Sellingen, een gezellige groep enthousiaste theater liefhebbers om mee samen te werken, een feestelijke seizoen afsluiting èn de ruim 2000 bezoekers per jaar die een geweldige avond hebben mede dankzij jou!

Het openluchttheater is te vinden tussen het zwembad “de Barkhoorn” en Landgoed Bourtange

Bron: Robin Meijer

Openluchttheater Sellingen