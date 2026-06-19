Programma feestweek Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zaterdag 27 juni gaat in Onstwedde de feestweek van start. Dit jaarlijkse evenement wordt inderdaad georganiseerd door de Handelsvereniging Onstwedde en Jeugdsoos de Boerderij.
Tijdens de feestweek in Onstwedde zijn er weer tal van activiteiten. Op zaterdag 27 juni is er bingo voor kinderen en volwassenen.
Zondag 28 juni is er om 19.00 uur een kerkdienst in de feesttent.
Maandag 29 juni wordt weer de traditionele Onstwedder Omloop en Kidsomloop gehouden. Start en finish zijn vanaf 19.00 uur aan de Dorpsstraat ter hoogte van de Woldbrink. De deelnemers aan de Kids Omloop lopen een wedstrijd over 500 of 1000 meter. De Onstwedder Omloop is een prestatieloop over 2½, 5, 7½ en 10 kilometer. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar lopen 2½ of 5 kilometer. Publiek is welkom, de toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op de website www.hardloopclub-onstwedde.nl.
Dinsdag 30 juni treedt Shantykoor Störmwind op. Aanvang 14.30 uur.
Om 16.00 uur is de start van de Fiets3daagse.
Om 19.30 uur is er een Pubquiz.
Woensdag 1 juli is de braderie, aanvang 13.00 uur. Hierbij is ook Onstwedder Gaarv’n aanwezig.
In de feesttent kunnen bezoekers als dorpsjury de inzendingen voor Heel Onstwedde Bakt beoordelen. De vakjury wordt gevormd door: Megan Meinds, Nederlands kampioen en zelfstandig werkend broodbakker, Adrie Timpener, banketbakker van Cees Blom en Ine Pauw, finaliste Heel Holland Bakt. De tent is vanaf 18.30 uur open.
Donderdag 2 juli is de tweede dag van de Fietsdriedaagse, start 16.00 uur. Om 19.30 uur is er een Escape Tour
Vrijdag 3 juli Slotdag Fietsdriedaagse start 16.00 uur.
Om 18.30 uur is er Freewheelen
Zaterdag 4 juli wordt een motorroertocht gehouden. Start 10.00 uur.
Vanaf 21.00 uur is er feest in de tent met DJ Rik Bieze, René Becker, Sander oet Pekel en Danilo Wattez.