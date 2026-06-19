Verenigd Front Kern (afval)Gezond: TenneT veroorzaakt hoogspanning onder bewoners Groningen

GRONINGEN – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Verenigd Front Kern (afval)Gezond.

Vanaf 1977 staat de Eemshaven al jaren op de reservelijst van het Ministerie van KGG (Klimaat en Groene Groei) als mogelijke locatie voor de vestiging van een of twee kerncentrales. Decennia lang worden bewoners van Groningen ongerust gemaakt met de mogelijke komst van een kerncentrale, dit samen met de grote problemen veroorzaakt door de gaswinning tot heden.

Gaswinning en kerncentrales (en de opslag van radio-actief afval) wordt door de overheid als “veilig bestempeld”. Maar niets is minder waar als het gaat over veiligheid voor de bewoners van Groningen (en overige locaties voor kerncentrales). Veel bewoners van Groningen kunnen hierover meepraten en de ervaring heeft ons geleerd dat wij te maken hebben met een onbetrouwbare overheid als het mis gaat.



De Tweede Kamer heeft in maart 2025 diverse moties van SP-Kamerlid Sandra Beckerman aangenomen. Met een meerderheid heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken dat er geen kerncentrale (en dus ook geen opslag radio-actief afval) in de Groningse Eemshaven zou komen. Deze motie hebben de actieleden van Verenigd Front Kern(afval) Gezond ondersteund door in een aantal weken 10.000 handtekeningen te verzamelen en deze ter ondersteuning van de motie Beckerman te overhandigen namens verontruste Groningers.



En net voordat onze Minister van KGG de locaties voor mogelijke kerncentrales bekend zou maken komt er ’toevallig’ een rapport van TenneT-de transmissienetbeheerder. Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern(afval) Gezond schrijft ’toevallig’, want het Ministerie doet al jaren lang onderzoek naar geschikte locaties voor de vestiging van kerncentrales. Maar als boodschapper van het slechte nieuws laat TenneT de minister van KGG en onze regering weten dat slechts de Eemshaven en Terneuzen (de Paulinapolder), een polder ten noordoosten van Biervliet, de mogelijke kandidaten zijn voor de kerncentrales. Het geeft de indruk dat er hier een “één tweetje ”wordt gespeeld door TenneT en het Ministerie van KGG. Tenslotte gaat het hier over een vertrouwelijk rapport, waarvan je mag verwachten dat dit eerst wordt gedeeld met het Ministerie van KGG (wat ook is gebeurd). TenneT brengt vast de boodschap voor de Groningers, zodat de Minister van KGG na deze nieuwe beving met zijn brief aan de Kamer kan komen.



Graag zou het Verenigd Front Kern (afval) Gezond het TenneT rapport willen inzien, want het komt toch merkwaardig over dat de Eemshaven opeens een van de geschiktste locaties is voor de vestiging kerncentrale(s). En dat dit rapport maakt dat alle andere onderzoeken die KGG tegen hoge kosten heeft verricht nu ineens niet meer van toepassing zouden zijn. Terwijl ons een aantal jaren is voorgehouden dat Zeeland de favoriete kandidaat zou zijn met het meebrengen van enkele miljarden euro’s waarop Provinciale Staten Zeeland zich verheugde.



En wat maakt de Eemshaven nu ineens zo geschikt? Ja het bespaart geld schrijft TenneT in haar rapport alsof dit nu het belangrijkste argument zou zijn.



Voor Verenigd Front Kern(afval)Gezond is het belangrijkste de veiligheid van de burgers. En als het misgaat er sprake is van een onbetrouwbare overheid hetgeen ook nu weer blijkt. Het welzijn van burgers van Groningen is belangrijker dan het economisch gewin voor de industrie en bedrijven, waarvan CEO’s verblijven aan de prachtige kustgebieden elders, maar wij hier met de onveiligheid en rotzooi zitten.



Waarom is de Eemshaven geen geschikte locatie voor een kerncentrale:

-De Eemshaven ligt tegen het aardbevingsgebied aan en bied dus geen stabiele ondergrond welke vereist is voor een kerncentrale.

-De koelwateruitstoot van de kerncentrale heeft grote gevolgen voor de waddenflora en fauna. Het betreft hier een Unesco beschermd werelderfgoed (moet je met je grijpgrage vingers van afblijven).

-Door de veiligheid die onze regering eerder had toegezegd bij de start van de gaswinning zit Groningen en haar bewoners al jarenlang veroorzaakte trauma’s te verwerken die nog niet zijn opgelost. En uit een nieuw rapport over de veiligheid van de woningen in Eemsdelta kwam duidelijk naar voren dat men als overheid faalt in haar uitvoering.

-De bouw van een kerncentrale in de Eemshaven betekent een aanslag op het welzijn van de bevolking gedurende een langere periode van 15 jaar. Dit alles met de nodige overlast en aantasting woongenot van de bewoners en noodgedwongen verhuizingen.

-De bouw van een kerncentrale betekent dat er moet worden gezocht naar 10.000 (bekwame) personeelsleden, die/of moeilijk te vinden zijn.

-Waar moeten deze personeelsleden gedurende de bouw van 15 jaar verblijven en welke aanslag brengt dit met zich mee in het leefgebied.

-Een kerncentrale kost 20 a 30 miljard euro plus de eindberging radioactief afval nog eens 20 miljard. De regering heeft slechts 14,5 miljard gereserveerd omdat de grootverbruiker ( de industrie) niet wenst te investeren c.q. bij te dragen. Dus gaat de klein gebruiker (de burger) betalen voor de grootgebruiker.

-De Eemshaven is een aanvoer en opslagplaats van oorlogsmateriaal als wapens en munitie en door moderne oorlogsvoering een extra risicogebied voor haar bewoners.

-Schade veroorzaakt door een kerncentrale wordt niet gedekt door de opstalverzekering van een verzekeraar (kijk uw polis na) en ben je afhankelijk van een overheid die wegkijkt of bij claims de landsadvocaat inschakelt (de olifant tegen de muis).

-Een kerncentrale is niet duurzaam, is mede afhankelijk van toeleveranciers uit dictatoriale landen en heeft met het toenemen van het aantal kerncentrales slechts een voorraad voor 40 jaar. Dit laatste feit staat in geen vergelijk met de te maken kosten.

-Energie moet betaalbaar blijven voor de inwoners en mag dus niet te duur worden.

En zo beste burgers zijn er nog veel meer argumenten op sociaaleconomisch gebied te benoemen.

Helaas zijn veel Nederlandse burgers niet goed op de hoogte van de feiten en/ of kijken weg als het maar niet binnen hun provincie zal plaatsvinden.



De VVD , CDA, en rechts zoals o.a. BBB en Ja21 zijn ideologisch te verblind om feiten bij de komst van een kerncentrale in de Eemshaven een rol te laten spelen.



Verenigd Front Kern(afval) Gezond Groningen geeft de regering een advies:

REGERING: INVESTEER GELD IN KLIMAATOPLOSSINGEN EN NIET IN NUCLEAIRE PROBLEMEN

ALS KERNCENTRALES EN OPSLAG RADIOACTIEF AFVAL.

Voor meer informatie zie www.verenigdfrontkerngezond.nl en steun onze petitie voor u en

onze veiligheid en welzijn.



Namens Verenigd Front Kern(afval) Gezond Groningen voorzitter Tjeerd Palstra