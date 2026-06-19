Warm onthaal voor deelnemers Avondvierdaagse Winschoten

WINSCHOTEN – Vanavond was de intocht van de Avondvierdaagse in Winschoten.
In Winschoten werd deze week voor de 78e keer de Avondvierdaagse georganiseerd. Dit voor de 58e keer door Speeltuin Vereniging Bovenburen, die in 1967 de organisatie van Vereniging De Harmonie overnam.
Vanwege de hitte was er vanavond een aangepaste route. Alle deelnemers liepen om 19.00 uur rechtstreeks naar het WVV terrein om zich daar op te stellen voor de feestelijke intocht. De geplande routes voorafgaand aan de intocht kwamen te vervallen.
De wandelaars werden begeleid door 10 muziekkorpsen en 6 streetbands. Bij het gemeentehuis werd door onder anderen de burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldambt en Pekela het defilé afgenomen. Er zijn een heleboel “high fives” uitgedeeld. De wandelaars werden door familie en vrienden beloond met bloemen, cadeautjes en lekkernijen.
Foto’s: Anita Meis en Frans Kroon
Video’s: Frans Kroon