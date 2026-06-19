Wat als kinderen zélf hun omgeving mochten inrichten?

OUDE PEKELA – Woensdag bracht burgemeester Jaap Kuin een bezoek aan de marktkramen van de kinderen van het project Nieuwe Zaaiplaatsen in winkelcentrum De Helling. Hier presenteerden én verkochten zij hun eigen gemaakte producten, van posters en sierborden tot loom-armbandjes en bijzondere sokken.
De markt was onderdeel van het Toukomstproject Nieuwe Zaaiplaatsen, waarin kinderen nadenken over hun omgeving. Wat vinden zij belangrijk en wat zouden ze willen veranderen? Eén boodschap kwam duidelijk naar voren: meer winkels in Pekela, vooral voor kinderen. Ook dromen zij van een zwembad, kindersportschool en extra speeltuinen.
Op de vraag wat ze zelf konden doen, was het antwoord helder: “We beginnen gewoon onze eigen winkel!” Omdat een leegstaand pand geen optie bleek, werden marktkramen geregeld.
Geïnspireerd door de opvallende sokken van de burgemeester, ontwierpen kinderen hun eigen ‘wens-sokken’, met daarop hun ideeën voor Pekela. Burgemeester Kuin liet zijn sokken met ijsjes zien en ging met de kinderen in gesprek over hun creaties en hun wensen voor Pekela.
Wil jij je stem laten horen voor de kinderen in Pekela, zit jij volgend schooljaar in groep 7 of 8 en woon je in Pekela? Meld je dan aan om kinderburgemeester te worden!
Meer informatie vind je op www.pekela.nl/kinderburgemeester
Bron en foto’s: Gemeente Pekela