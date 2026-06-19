Westerwolde vraagt input voor bedrijventerrein Sellingen

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde onderzoekt of er in Sellingen behoefte is aan en ruimte is voor een nieuw bedrijventerrein. In deze eerste fase brengt de gemeente in beeld of er behoefte is aan bedrijfsruimte en welke ideeën en aandachtspunten er zijn voor de inrichting van het terrein. Daarom hoort de gemeente graag wat ondernemers, inwoners van Sellingen en andere geïnteresseerden belangrijk vinden.
Inloopavond 30 juni
Op dinsdag 30 juni 2026 organiseert de gemeente een inloopavond over dit onderwerp. Bezoekers kunnen tijdens de avond hun ideeën, wensen en zorgen delen over de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis in Sellingen. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.15 uur start een korte presentatie over de plannen. Daarna is er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De avond duurt tot 21.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en aanmelden is niet nodig.
Bredere aanpak: visie bedrijventerreinen Westerwolde
De plannen voor een bedrijventerrein in Sellingen maken deel uit van een bredere aanpak. De gemeente werkt aan een visie op bedrijventerreinen. Daarin staat hoe Westerwolde de komende jaren omgaat met haar bedrijventerreinen. Samen met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen wordt gekeken wat nodig is en wat past bij de omgeving.
Bron: Gemeente Westerwolde