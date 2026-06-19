WSS-jubileumweekend feestelijk van start

OUDE PEKELA – Het jubileumweekend van korfbalvereniging WSS is vrijdagmiddag onder prachtige weersomstandigheden van start gegaan. Vanaf 17.00 uur waren de jeugdleden welkom op het sportpark voor een gezellige avond en overnachting ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging.
Na de inloop werd eerst gezamenlijk genoten van heerlijke pannenkoeken. Met de zomerse temperaturen smaakte dat iedereen uitstekend. Tegelijkertijd werden de twee grote tenten ingericht waar de kinderen later op de avond zouden overnachten. Luchtbedden werden uitgerold en slaapplaatsen ingericht, terwijl de sfeer er direct goed in zat.
Voor én na het eten konden de kinderen zich uitleven op de populaire waterrodelbaan en de twee aanwezige luchtkussens. Dankzij het warme weer zorgden de attracties voor veel verkoeling en vooral veel plezier. De jeugd maakte er dankbaar gebruik van en het enthousiasme was de hele avond zichtbaar.
Om 19.00 uur werd gestart met het speciale 4 tegen 4-jubileumtoernooi. In gemengde teams werd sportief gestreden om de punten. Het toernooi duurde tot ongeveer 20.30 uur en leverde veel mooie acties en sportieve wedstrijden op.
Na afloop bleef het nog lange tijd gezellig op het sportpark. Terwijl de volwassenen genoten van een hapje, een drankje en mooie herinneringen aan 75 jaar WSS, waren de kinderen nog volop actief op de twee luchtkussens. Daarmee kreeg de eerste dag van het jubileumweekend een bijzonder geslaagd vervolg.
Ook zaterdag staat er nog een uitgebreid programma op de planning. Zo vertrekken de deelnemers voor een uitje naar Joytime in Grolloo, waar diverse activiteiten op het programma staan. Daarnaast wordt zaterdag de nieuwe hoofdsponsor van WSS officieel onthuld, een bijzonder moment voor de vereniging.
Om 19.00 uur wordt vervolgens gezamenlijk gekeken naar het Nederlands elftal, waarvan de wedstrijd op een groot scherm wordt uitgezonden. Aansluitend wordt het jubileumweekend afgesloten met een feestelijke avond.
Met een uitstekende opkomst, stralend zomerweer en volop activiteiten kan WSS terugkijken op een zeer geslaagde eerste dag van het jubileumweekend, terwijl er voor zaterdag nog volop hoogtepunten in het verschiet liggen.
Freddy Stötefalk