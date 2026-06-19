Zomer in Oldambt: volop gratis activiteiten voor jongeren

OLDAMBT – Ook deze zomer organiseert TOF Oldambt een gevarieerd programma vol sportieve en gezellige activiteiten voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Van vissen in de natuur en een spectaculaire Slip and Slide Kickbal tot een middag vol actie bij Wipe-Out Aqua Park Veendam: het zomerprogramma biedt voor ieder wat wils. Daarnaast zijn jongeren welkom tijdens de Zomermiddagen in de Urban Loods in Winschoten, waar zij kunnen sporten, bewegen of gewoon ontspannen met vrienden.



Tim van Bostelen, wethouder Jeugd: “Jongeren krijgen door de activiteiten van TOF Oldambt de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, lol te hebben met vrienden, anderen te ontmoeten en zelfvertrouwen op te bouwen. We vinden het belangrijk dat iedere jongere mee kan doen in onze gemeente. Ik ben daarom blij dat TOF Oldambt opnieuw een mooi zomerprogramma heeft samengesteld voor de jongeren.”



De activiteiten

Dinsdag 7 juli – Vissen in Midwolda

Even eruit en ontspannen aan het water. Jongeren kunnen gezellig komen vissen bij De Kolk in Midwolda.

Tijd: 13.00 – 15.00 uur of 15.00 – 17.00 uur

Locatie: De Kolk, visvijver Midwolda

Vervoer: eigen vervoer

Kosten: gratis, inclusief hapje en drankje

Woensdag 8 juli – Slip and Slide Kickbal

Kickbal, maar dan een stuk gladder. Op Strand Zuid in Blauwestad staat alles in het teken van rennen, glijden en vooral veel plezier maken.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Strand Zuid, Blauwestad

Kosten: gratis

Donderdag 9 juli – Wipe-Out Aqua Park Veendam

Een middag vol glijbanen, obstakels en waterpret. Jongeren reizen gezamenlijk met de bus naar Veendam.

Vertrek: 13.30 uur vanaf De Garst 1 in Winschoten

Terugkomst: circa 17.00 uur

Kosten: gratis, inclusief eten en drinken

Let op: zwemdiploma verplicht; begeleiding aanwezig

Aanmelden voor een of meerdere van deze activiteiten kan via: Aanmeldformulier zomervakantie activiteiten.



Zomermiddagen in de Urban Loods

Naast bovenstaande zomeractiviteiten opent TOF Oldambt de deuren van de Urban Loods aan De Garst 1 in Winschoten. Deze locatie is ingericht als ontmoetingsplek waar jongeren kunnen sporten, bewegen en samenkomen. Skateboarden, basketballen, voetballen, binnen- of buitensporten of gewoon even chillen met vrienden: alles mag, niets moet.

Wanneer: 14, 15, 21, 22 juli

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Urban Loods, De Garst 1, Winschoten

Kosten: gratis



Over TOF Oldambt

De activiteiten van TOF Oldambt komen voort uit het project Opgroeien in een Kansrijk Oldambt. Het project is een preventieaanpak en heeft als doel het bevorderen van de mentale gezondheid en welzijn van kinderen van 10 tot 18 jaar. Dit door hen te helpen opgroeien in een positieve, kansrijke leefomgeving, waarbij wordt ingezet op het terugdringen van het gebruik van alcohol, roken en drugs.

Bron: Gemeente Oldambt