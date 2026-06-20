Belangstellenden nemen kijkje achter de schermen bij nieuw hoogspanningsstation

TER APELKANAAL – Tijdens de Dag van de Bouw gingen vandaag de bouwhekken van elektriciteitsstation Zuid-Groningen, een van de grootste energieprojecten van Noord-Nederland, in Ter Apelkanaal open.

Voor belangstellenden was het een unieke kans om het project, dat straks een belangrijke rol speelt in de elektriciteitsvoorziening van Noord-Nederland, van dichtbij te beleven. Hoofdaannemer Omexom bouwt in Ter Apelkanaal, met BAM Infra, voor TenneT een hoogspanningsstation van maar liefst 35 voetbalvelden groot. Bezoekers mochten daar, en bij het middenspanningsstation dat BAM Infra realiseert voor Enexis, een kijkje nemen.

Ze kregen een rondleiding over de bouwplaats, wandelend of met een elektrische touringcar, en zagen de enorme transformatoren die vorig jaar naar Ter Apelkanaal zijn gebracht, maakten kennis met bouw en techniek, bekeken de miniatuurbouw transformatortransport van Klaas Poort en Bert van der Roest en kregen op het Kennisplein informatie van alle betrokken partijen. Voor de jonge bezoekers was er een springkussen. Op het marktplein werd iedereen voorzien van een hapje en drankje.

Volgens projectbegeleider Dennis Miller was de ronleiding een unieke kans. “Wij willen graag laten zien wat we hier bouwen. We zijn volop bezig met de energietransitie.”

Het station moet helpen om het elektriciteitsnet in Noord-Nederland uit te breiden. “We maken hier eigenlijk een soort op- en afrit op het stroomnet”, legt Miller uit. “We moeten gigantisch hard groeien om die stroom af te kunnen voeren. Het gaat echt om netversterking.”

Veel bezoekers kwamen af op de enorme transformatoren op het terrein. “Dat transport was niet te missen in het noorden. Een gigantisch spektakel van dertig kilometer door dorpjes heen. Wat je hier ziet is een transformator van 300.000 kilo.”

Dat bezoekers vrij over het terrein konden lopen, maakt deze dag volgens Miller bijzonder. “Normaal gesproken kan dat niet. Nu heb je een unieke kans om alles van dichtbij te bekijken.”

De beelden zijn gemaakt door Gerda Boeijing en Malou Vos