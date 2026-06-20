‘Bij de club is het altijd gezelliger’: VV Westerwolde kijkt samen naar Oranje

VLAGTWEDDE – Voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden hoefden veel supporters zaterdagavond niet na te denken over waar ze zouden kijken. Bij VV Westerwolde werd de wedstrijd op groot scherm uitgezonden en kwamen Oranjefans samen om hun ploeg aan te moedigen.
De verwachtingen voor de wedstrijd liepen uiteen. “Ik denk dat het gelijk wordt, alleen ik hoop wel dat Nederland gaat winnen”, vertelt een jonge supporter. Een ander verwacht juist een Zweedse overwinning. “Ik denk dat het 3-2 voor Zweden wordt.” Toch overheerst het optimisme. “Nederland gaat winnen”, klinkt het overtuigd vanuit de kantine.
Waarom supporters ervoor kiezen om samen te kijken in plaats van thuis op de bank? Daarover zijn de aanwezigen eensgezind. “Het is hier hartstikke gezellig, dus we dachten: we gaan hier gewoon lekker kijken”, vertelt een bezoeker. Een ander noemt vooral het gevoel dat daarbij hoort. “De sfeer, de verbondenheid en het Oranjegevoel. Dat hoort er allemaal bij.”
Volgens bezoekers leeft dat Oranjegevoel nog altijd volop. “Dat wordt niet minder. Het gaat met ups en downs, maar dat blijft altijd wel.” Juist daarom kozen veel supporters ervoor om de wedstrijd samen bij hun club te beleven. Zoals één bezoeker het samenvat: “Bij de club is het altijd gezelliger.”
Malou Vos