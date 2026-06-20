Brandweer Veendam herdenkt met water ereteken omgekomen collega’s

VEENDAM – Bij kazerne van de brandweer Veendam vond vanmiddag om 13.00 uur een herdenking plaats. De brandweerlieden kwamen samen om o.a. collega Wiebe de Vries te herdenken met een ereboog van water.
Wiebe de Vries (44) kwam op 8 maart 2010 bij een grote brand in Veendam om het leven. Ook werd stilgestaan bij alle andere collega’s die omkwamen bij het uitoefenen van hun vak. Op alle kazernes in het land hingen tussen 11.00 en 13.00 uur de vlaggen halfstok.
De landelijke herdenking vindt jaarlijks bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem plaats. Er wordt stilgestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen.
Tijdens de nationale herdenking wordt bij veel kazernes op de derde zaterdag in juni na een minuut stilte het water ereteken in werking gesteld. Brandweerlieden staan dan op een afstand van zo’n 20 meter tegenover elkaar en spuiten een straal water omhoog. Deze stralen ontmoetten elkaar in het midden op ongeveer tien meter hoogte. Ze vormen een ereboog die precies een minuut duurt. Vervolgens geeft de bevelvoerder het commando ‘Water af’.
Foto’s: Peter Panneman