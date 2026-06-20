VLAGTWEDDE – Dubbele gevoelens bij de laatste rommelmarkt van CJV Excelsior in Vlagtwedde
Ondanks de hoge temperatuur was het bezoekersaantal op de rommelmarkt van de CJV Excelsior in Vlagtwedde weer hoog.
Al ver voor de hekken open gingen stonden ze rijen dik te wachten om hun koopje te veroveren.
Het aanbod van spullen was ook dit keer enorm en werden er goede zaken gedaan..
Daarvoor hadden de vrijwilligers al een paar weken met man en macht voor krom gelegen.
Toch speelde de gedachte door ieders hoofd dat dit na 55 jaar, de allerlaatste markt was .
Helemaal na de berg werk die vanmorgen nog moest worden verzet omdat de tenten door het noodweer vannacht zo’n twee meter waren verplaatst en alle handel weer opnieuw weer worden uitgestald.
De markt, die ooit één van de eerste rommelmarkten in de wijde omgeving was, zal niet weer worden georganiseerd.
Dubbele gevoelens bij de laatste rommelmarkt van CJV Excelsior in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Dubbele gevoelens bij de laatste rommelmarkt van CJV Excelsior in Vlagtwedde