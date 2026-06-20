Herdenking, erkenning en verbondenheid tijdens Veteranendag in Winschoten

WINSCHOTEN – Veteranen en hun partners uit de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde kwamen zaterdag bijeen bij Moeke Breughel in Winschoten voor een bijzondere bijeenkomst in het kader van de Nederlandse Veteranendag. De gasten werden verwelkomd door Wietze (Westerwolder) de Roo, Voorzitter Veteranen Comité Westerwolde.

De aanwezigen werden toegesproken door de burgemeesters Cora-Yfke Sikkema, Jaap Velema en wethouder van de gemeente Pekela: Ellen van Klaveren. Zij spraken hun waardering en dankbaarheid uit voor de inzet van veteranen voor vrede en veiligheid, zowel in het verleden als in het heden.

De Nederlandse Veteranendag is een landelijk evenement waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staan. De dag is bedoeld als blijk van dank voor hun inzet, moed en toewijding. Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Daarbij gaat het niet alleen om militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna werden ingezet in voormalig Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea, maar ook om de snel groeiende groep jonge veteranen. Dit zijn actief dienende militairen en oud-militairen die deelnamen aan internationale missies in onder meer Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Mali en Afghanistan. Daarnaast staat Veteranendag in het teken van het versterken van het begrip tussen veteranen en de samenleving.

Indrukwekkende herdenking

Een bijzonder moment tijdens de bijeenkomst was de herdenking van alle gesneuvelde militairen. Symbolisch werd dit uitgebeeld met een lege stoel en een krans. Het signaal Taptoe klonk, gevolgd door een minuut stilte. Aansluitend werd gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen.

Johannes Velema

Vandaag was ook de honderdjarige Johannes Velema uit Sellingen weer van de partij. Na de oorlog diende hij vier jaar als korporaal en onderofficier op Java.

Panelgesprek over ervaringen en veteranenzorg

Na de herdenking volgde een panelgesprek met veteranen en betrokkenen. Dit werd geleid door Tamara Groen en Nienke Kiewiet-Timmer van de gemeente Oldambt. Daarbij kwamen onderwerpen als uitzendingen, kameraadschap, erkenning, veerkracht en het belang van veteranenzorg aan bod. Bij met name het onderwerp veteranenzorg waren veel emoties. De panelleden gaven aan dat vanuit de gemeenten er te weinig steun en medewerking is. Dit werd ook door de burgemeesters bevestigd. Volgens burgemeester Jaap Velema wordt er gezocht naar een oplossing.

Aan het panel namen deel:

Gert Jan Wormmeester, oud-beroepsmilitair en reservist, docent aan de Hanzehogeschool Groningen en betrokken bij opleidingen op het gebied van militaire weerbaarheid.

Marco Hartman, veteraan met ervaring bij onder meer de P-3 Orion en de Dutch Caribbean Coast Guard. Hij werd uitgezonden naar Afghanistan, Kosovo en Bosnië en is tegenwoordig regionaal militair operationeel adviseur.

Erik Schorer, Libanonveteraan, voorlichter over PTSS en actief vrijwilliger bij veteranenactiviteiten. Zijn persoonlijke verhaal is opgenomen in het boek Vrede is mijn missie.

Roelof Visser, Bosniëveteraan die tweemaal werd uitgezonden met het 1 NL/BE Transportbataljon. Hij zet zich al jarenlang in om veteranen, hun achterban en de samenleving met elkaar te verbinden, onder meer via de Veteranenrun in Winschoten. Sinds 2026 is hij comitélid van de Veteranendag en bestuurslid van het nieuwe Veteranen Ontmoetingscentrum Winschoten.

Ontmoeting en afsluiting

Na het officiële gedeelte werd een groepsfoto gemaakt en was er volop gelegenheid voor ontmoeting, gesprekken en informeel samenzijn. Veteranen, partners en familieleden konden ervaringen delen en nieuwe contacten leggen. Ook de rol van het thuisfront kreeg daarbij aandacht.

Na de lunch werd gezamenlijk het Grunnens Laid gezongen. Vervolgens werd bij de veteranenplaquette bij het herdenkingsmonument aan het Zuiderveen in Winschoten een bloemstuk gelegd. Daarmee werd een dag vol respect, herinnering en verbondenheid op waardige wijze afgesloten.

Foto’s: Jan Glazenburg