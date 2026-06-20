DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dörpen
Om kwart voor twaalf vannacht is bij een woning aan de Dorenkamp een poging tot inbraak gedaan. De dader probeerde aan de achterkant van de woning een deur open te breken. Toen dat niet lukte probeerde hij de deur van het terras te openen. Vervolgens ging hij door een niet afgesloten deur de woning binnen. Daar werd hij door de bewoner overlopen. Hij sloeg, voor zover bekend zonder buit, op de vlucht. De aangerichte schade bedraagt 3.000 euro. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 04961/9260.
Bunde/Wymeer/Weener
Vanaf half drie vannacht zijn brandweer Bunde, Wymeer-Boen en Oberrheiderland tijdens onweersbuien meerdere keren uitgerukt. Ter hoogte van Rhede was een boom over de A31 gewaaid. Hierdoor werd het verkeer in gevaar gebracht. Ook in andere dorpen werden losgewaaide takken en omgewaaide bomen door de brandweer verwijderd. Op de Graf-Ulrich-Straße werd een metalen schuurtje van de weg gehaald. Rond half zes kwamen er wederom meldingen van stormschade. Aan de Kanalpolder lag een boom op de weg. Samen met brandweer Dollart verwijderde de brandweer van Bunde de boom.
Vanaf 1.00 uur vannacht is de brandweer van Weener meerdere keren uitgerukt voor stormschade. Nadat ze assistentie hadden verleend aan de brandweer Wymeer-Boen kwam de volgende melding. Op de Weenermoorer Straße lag een boom over de weg en op de Katzenburger Straße twee grote takken. De brandweer is tot in de vroege ochtenduren voor meerdere gevallen van stormschade in touw geweest.