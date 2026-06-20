NL-Alert schudt regio wakker na nachtelijk noodweer: “Het leek wel een tornado”

VLAGTWEDDE / WINSCHOTEN / TER APEL – Veel inwoners van Oost-Groningen zijn zaterdagochtend om exact 08:00 uur opgeschrikt door een NL-Alert op hun mobiele telefoon. Vanwege de enorme hoeveelheid stormschade in de regio doet de Veiligheidsregio Groningen daarin een dringende oproep: “Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties in verband met overbelasting meldkamer”.

De officiële waarschuwing is uitgegaan omdat de hulpdiensten na een nacht vol zwaar noodweer momenteel worden overspoeld met meldingen van omgevallen bomen en schade aan auto’s en huizen. Om te voorkomen dat het noodnummer onbereikbaar wordt voor situaties waarin het écht om leven of dood gaat, vraagt de veiligheidsregio om voor niet-spoedeisende zaken de website veiligheidsregiogroningen.nl/actueel te raadplegen of een lokaal nummer te bellen.

De impact van de storm is in het grensgebied direct merkbaar. “Het was alsof er een tornado overging gisteren,” reageert een getroffene die zaterdagochtend de schade opnam in de straat: “Echt bizar. We hebben hier echt een pad met allemaal rommel door onze tuin en over de straat. En nu dus mijn lievelingsbomen in de tuin met schade.”

Winschoten

De brandweer van Winschoten werd om 02:10 uur door de meldkamer gealarmeerd voor assistentie in Veendam. Door het noodweer waren daar op meerdere locaties bomen omgewaaid en lagen er grote takken op de weg. Samen met Brandweer Veendam en de brandweerposten uit Pekela hebben de manschappen van Winschoten de gehele nacht gewerkt aan het vrijmaken van voornamelijk de hoofdwegen, zodat het verkeer weer veilig gebruik kan maken van de weg. In samenwerking met de gemeente Veendam is een groot deel van de stormschade opgeruimd; de gemeente zal de resterende takken en stammen vandaag verder afvoeren.

De storm die zaterdagochtend vroeg over de regio trok, was het heftige sluitstuk van een avond vol extreem weer in heel Nederland. Terwijl bij ons in de regio schade bij het ochtendgloren pas echt goed zichtbaar wordt, trok het noodweer afgelopen nacht al een spoor van vernieling door de rest van het land. Tot 02:00 uur vannacht gold in het midden en noorden code oranje vanwege hevige onweersbuien, felle blikseminslagen, harde windstoten en hagelstenen met een diameter van zo’n 2 centimeter. In onze eigen provincie sloeg de bliksem in een woning in Leek. In Coevorden viel een dode nadat een boom overdwars over de weg op een rijdende auto terechtkwam.

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