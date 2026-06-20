Ondanks tropische temperaturen rommelmarkt Scouting Ter Apel druk bezocht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 20 juni 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN MINDER WARM | MOOIE ZOMERWEEK

Na de regen en het onweer van de nacht valt er vanochtend lokaal nog een regenbui maar vanmiddag is het droog met mooie zonnige perioden. Het wordt niet meer zo warm als gisteren maar het maximum is toch altijd nog 27 of 28 graden. De wind is vanmiddag zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen, vanavond uit het noordwesten tot noorden.

Vannacht daalt het naar 16 graden met wat laaghangende bewolking en enkele opklaringen. Morgen geven die opklaringen geregeld wat zon en met een matige noordoostenwind wordt het dan 25 of 26 graden.

Maandag en dinsdag is het ook nog zomers met maximumwaarden van 22 tot 25 graden en vrij veel zon. Vanaf woensdag is het weer iets warmer, maar het is in de tweede helft van de week vrij mooi weer met zon en meestal een verkoelende noordoostenwind.