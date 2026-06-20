Ondanks tropische temperaturen rommelmarkt Scouting Ter Apel druk bezocht

TER APEL – Op het Marktplein in Ter Apel vond zaterdagmiddag de jaarlijkse rommelmarkt van Scouting Guy de Fontgalland plaats. Ondanks de tropische temperaturen wist het publiek de markt massaal te vinden. De organisatie spreekt dan ook van een geslaagde editie met een goede opkomst.
De rommelmarkt is al jarenlang een vaste traditie in Ter Apel en wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers van de scouting. Al vroeg in de middag stonden bezoekers klaar om na het startsein van 13.00 uur als eersten hun slag te slaan. Vooral in het eerste uur was het direct druk, omdat de bezoekers dan nog de grootste keuze hebben uit het aangeboden assortiment.
Op de markt was voor ieder wat wils te vinden. Om het zoeken voor bezoekers makkelijker te maken, worden de goederen vooraf zorgvuldig gesorteerd. Zo waren boeken, kleding, speelgoed, gereedschap en huishoudelijke artikelen overzichtelijk per categorie opgesteld.
De opbrengst van de rommelmarkt komt volledig ten goede aan Scouting Guy de Fontgalland. De scouting kan de inkomsten goed gebruiken voor de realisatie van een nieuwe materiaalopslag. Hiervoor worden het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd om extra geld bijeen te brengen.
Een van die activiteiten is de Bouwbingo, die op zaterdag 29 augustus wordt gehouden. Het programma bestaat uit drie bingorondes voor verschillende doelgroepen. Van 13.00 tot 14.30 uur staat de Kinderbingo op het programma, gevolgd door de Buurtbingo van 15.00 tot 17.00 uur. De dag wordt afgesloten met een Feestbingo vanaf 20.00 uur, waarbij DJ Pals voor de muzikale omlijsting zorgt.
Volgens de organisatie laat de grote belangstelling voor de rommelmarkt opnieuw zien dat de scouting kan rekenen op veel steun vanuit het dorp en de regio. Met de opbrengst van de markt en de komende Bouwbingo komt de gewenste nieuwe materiaalopslag weer een stap dichterbij.
André Dümmer