“Oplichters NIJ Begun actief in de regio”

SELLINGEN – Er zijn oplichters actief in de gemeente die misbruik maken van de isolisatiesubsidies van Nij Begun. Dat schrijft de gemeente Westerwolde op hun Facebookpagina. Brutale verkopers bellen bij inwoners aan en beweren ten onrechte dat ze namens de gemeente Westerwolde of Nij Begun werken. “Dit is absoluut niet het geval”, waarschuwt de gemeente met klem.
De nep-adviseurs proberen volgens de gemeente met mooie praatjes binnen te komen en inwoners direct te laten tekenen voor dure contracten of een aanbetaling. De gemeente benadrukt dat er in Westerwolde maar één instantie is die inwoners officieel én gratis helpt: Bureau voor Verduurzamen, herkenbaar aan de kleding van het GOUD Bespaarteam en een Nij Begun-ID.
De belangrijkste vuistregel om de oplichters te ontmaskeren, de officiële medewerkers vragen aan de deur nooit om een handtekening, contract of geld. Wordt hier wel om gevraagd stuur de verkoper dan direct weg.
Op de Facebookpagina van de gemeente is door een gebruiker een foto geplaatst van zo’n verkoper die actief is in Blijham.