Sterke start voor groeiend netwerk van bewonersinitiatieven

BOVEN PEKELA – Maandagavond 15 juni vond in De Riggel de tweede bijeenkomst van Krachtige Pekelders, inwonersinitiatieven plaats. Een geslaagde bijeenkomst, waarbij zo’n 30- 40 deelnemers aanwezig waren. Vertegenwoordigers van verschillende bewonersinitiatieven en betrokken inwoners kwamen samen om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en na te denken over de toekomst en het versterken van samenwerking in Pekela.



Dorpscoöperatie de Bruggen Pekela, Dorpsbelangen Pekela en de Kracht van de Veenkoloniën gaven korte presentaties. Ze vertelden hoe zij hun doelen bereiken en gaven aan hun kennis, ervaring en netwerk te willen delen met andere inwonersinitiatieven.



Hierna gingen deelnemers aan de hand van een aantal thema’s in gesprek over:

Verbinding, fondsen/subsidies, regels en vergunningen. De gesprekken maakten duidelijk dat er behoefte is aan meer onderling contact en samenwerking. Daarom is er een start gemaakt met het verzamelen van contactgegevens om elkaar ook buiten de bijeenkomsten te kunnen vinden.



Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst had het bewonersinitiatief al een WhatsApp-groep opgezet. Hoewel het idee was om samen afspraken te maken voor de groepsapp, gingen de gesprekken vooral over fondsen, vergunningen en samenwerking. De spelregels komen in een volgende bijeenkomst aan bod. Maar dat weerhield initiatieven er niet van om zich al aan te sluiten op de Whatsapp groep. Een positieve ontwikkeling waarop verder gebouwd kan worden.



Het bewonersinitiatief Krachtige Pekelders wil geen nieuwe organisatie oprichten, maar onderzoekt hoe de beweging een plek kan krijgen binnen Dorpsbelangen. Na de zomer krijgt het initiatief in ieder geval een vervolg. Dan worden ook experts (ervaringsdeskundigen) uitgenodigd om bewoners en initiatieven praktische handvaten te geven voor het vinden van fondsen en aanvragen van subsidies.



Men kan terug kijken op een avond, die liet zien hoeveel energie, kennis en initiatiefkracht er in Pekela aanwezig is en hoeveel er mogelijk wordt als mensen elkaar weten te vinden.



Verder willen de organisators van deze avond, de twee inwoners van Oude Pekela vanuit Stichting Leefvorm J&O, het UMCG (vanuit de onderzoeksafdeling betrokken bij Gezond Groningen), de Kracht van de Veenkoloniën, en Groninger Dorpen (Zorgzame dorpen), die deze avond ook aanwezig was, de onderstaande informatie delen: Op de site van Groningerdorpen staat de verschillende subsidies waar Groningen Dorpen bij betrokken zijn: Subsidies – Groninger Dorpen (o.a. inwonersbudget van Nij Begun)



Voor nieuwe startende initiatieven die iets willen waar een vorm van noaberschap/ omkijken naar elkaar inzit: Fonds Zorgzame Dorpen Groningen – Groninger Dorpen



Allerlei fondsen met raakvlakken op verschillende thema’s: groningerdorpen.nl/fondsenlijst/

https://www.nijbegun.nl/inwonersbudget/

Heb je vragen over het Inwonersbudget? Wil je overleggen of je idee geschikt is voor het inwonersbudget of heb je andere vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met Team Inwonersbudget Nij Begun. Zij helpen je graag. 050 3050211 of info@inwonersbeudget.nl



Mocht je meer willen weten, heb je vragen, of wil je met jouw initiatief ook aansluiten laat het ons dan weten via de mail: jenozorg@outlook.com of telnr. 0638280994

Bron en foto’s: JenO Zorg