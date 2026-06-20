Storm verandert open tuindag in opruimdag bij De Eendepoel

SELLINGEN – De storm van afgelopen nacht heeft ook bij De Eendepoel in Sellingen flink huisgehouden. Meerdere bomen waaiden om, grote takken braken af en een hek raakte zwaar beschadigd. De schade was zo groot dat de geplande open tuin zaterdag moest worden afgelast.
In plaats van bezoekers ontvangen, was eigenaar Johan Bovee de hele ochtend bezig met opruimwerkzaamheden. “We zijn de hele ochtend hier al aan het zagen en aan het opruimen. We zaten echt niet te wachten op al deze schade en deze storm”, vertelt hij. De gevolgen zijn volgens hem duidelijk zichtbaar. “Hier zijn twee bomen over het hek gegaan. Dat hele hek is daar helemaal kapot. En die boom die er nog staat mist ook een hele top.”
De afgelasting van de open tuin vindt Bovee jammer. “Ik had liever gezellig koffie geschonken en met mensen gekletst in de tuin. Maar het is vandaag zweten.” Toch probeert hij ook vooruit te kijken. Het hout van de omgevallen bomen wordt verwerkt tot brandhout. “Dat kan een jaar of twee drogen en dan kan het de kachel in. Ik denk dat we voor de komende twee jaar genoeg hebben.”
Ondanks alle schade verwacht De Eendepoel zondag weer bezoekers te kunnen ontvangen. “De vlag is afgebroken, maar morgen zijn we weer open. Iedereen is welkom.”
Malou Vos