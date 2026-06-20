Video van de brug over de Eems bij Rhede

RHEDE – De infrastructuur rondom het Duitse Rhede (Ems), net over de grens bij Bellingwolde, heeft een grote transformatie ondergaan. De oude Eemsbrug uit 1949 en de bijbehorende vloedbrug uit 1964 verkeerden al langere tijd in slechte staat en vormden een flinke flessenhals voor het moderne, intensieve verkeer. Met een miljoenenproject zijn de oude constructies vervangen door één grote, moderne brugverbinding over de Eems en het omliggende overloopgebied.
Dit project verbetert niet alleen de doorstroming en de veiligheid voor het autoverkeer, maar biedt straks ook betere faciliteiten voor fietsers en voetgangers in deze populaire grensregio.
Weg afgesloten
Vanaf 2 juli krijgt de weg tussen Rhede en Aschendorf (L52) een nieuwe wegdeklaag. Tegelijkertijd wordt ook de nieuwe overstromingsbrug aangesloten op de L52, evenals verschillende toegangswegen (met name de wegen langs de dijk richting Brook en het pompstation Rhede). Voor deze omvangrijke werkzaamheden is een bouwperiode van vier weken (tot en met 31 juli) voorzien.
Gedurende deze periode moet de weg op begrijpelijke wijze worden afgesloten voor personenauto’s en vrachtwagens. Let op: tweewielers kunnen in deze periode zonder problemen via de „Brook“ van Rhede naar Aschendorf rijden (en omgekeerd).
De bedrijven in Rhede blijven ook tijdens de afsluiting (en natuurlijk ook daarna) volledig bereikbaar.
Bron en beelden: Groningen1/Gerd Conens