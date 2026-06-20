Video van de intocht van de Avondvierdaagse Winschoten

WINSCHOTEN – Op vrijdag 19 juni 2026 stroomde het centrum van Winschoten vol voor het hoogtepunt van de wandelweek: de feestelijke intocht van de Avondvierdaagse.
Na dagen vol kilometers met gezelligheid en zweetdruppels transformeerden de straten in één grote, muzikale parade. Duizenden trotse wandelaars trokken in een kleurrijk defilé door de stad, luid toegejuicht door rijen dik publiek. Begeleid door muziekkorpsen werden de deelnemers overladen met bloemen, snoepzakken en natuurlijk de welverdiende medailles.
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Bron en beelden: Groningen1