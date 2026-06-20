Wereldmuziek van VROLIJK VOLLUK in de tuin van Agnes Spruit

VRIESCHELOO – Vandaag is er wereldmuziek te beluisteren van VROLIJK VOLLUK. Wegens het succes van vorig jaar komt de groep nogmaals naar de tuin van Agnes Spruit.
De groep speelt wereldmuziek uit alle windstreken. Het is vrolijke en meeslepende muziek om naar te luisteren en wie dat wil kan er ook op dansen.
Het begint om 13.30 uur tot 16.30 uur in meerdere korte sessies.
De activiteit is een onderdeel van Westerwolde rijgt de tuinen en kunstroute in Westerwolde. 9 dagen lang van 20-6-2026 t/m 28-6-2026 kunt u tuinen bezoeken in Westerwolde. In de tuinen is ook kunst te zien en muziek te beluisteren.
Adres voor de muziek van Vrolijk Volluk: Cultuurtuin Vriescheloo – Ossedijk 3 – 9699 TB Vriescheloo
Kijk op www.agnesspruit.nl en op www.westerwolderijgt.nl
Bron: Agnes Spruit