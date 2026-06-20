Westerwolde Rijgt, de tuinen: Pelan Pelan, Harpelerweide en Our Bohemian Fantasy

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen. Hoogtepunt is de gezellige fair op 24 juni, bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.

Johannes Velthuis bezocht vandaag Pelan Pelan in Mussel, Harpelerweide in Harpel en Our Bohemian Fantasy in Mussel, Kopstukken.

Bij Pelan Pelan, de tuin van Carolien Sterk en Peter Vooys, is het een oase van rust en natuur, waar het motto letterlijk “rustig aan, relax” is. Voor het huis wordt gewerkt aan een prachtig bos, met een rijke variëteit aan bomen zoals appel-, peren-, noten-, eiken- en sierappelbomen. Hier mag de natuur zijn gang gaan. Ook vind je er een moestuin op hoogte, kassen een groot terras en Kaatje’s Snuffelschuur, een klein winkeltje voor goede doelen. Tijdens Westerwolde Rijgt is er een workshop sieraden van glas maken: vooraf opgeven is noodzakelijk via carolien-sterk@marinakanninga en vandaag trad Josien Bakker er op. Er zijn werken van: Evelien Verelst (keramiek), Len du Chatinier en Hanny de Bruijn (schilderkunst) en Carolien Sterk (glaskunst) te zien.

Harpelerweide van Marina en Marinus Kanninga is een levendige, veelzijdige tuin waar ruimte is voor ontspanning, spelen, moestuinieren en dromen over wat nog gaat komen. Een plek waar ieder hoekje zijn eigen verhaal vertelt. Naast het huis is een speeltuin met een modderkeuken en een bijzondere glijbaan. Ester Musters verzorgde een demonstratie tuften en bezoekers mochten het zelf ook even proberen. Zij, Marina Kamminga (schilderijen) en Mirjam Veldhuis (keramiek) tonen in de tuin hun werken.

Our Bohemian Fantasy Dit jaar doen Jessica en Bart Wassenaar ook weer mee aan Westerwolde Rijgt. De tuin, die vroeger bekendstond als Trollgård, is uitgegroeid tot een levendige en avontuurlijke tuin waar fantasie en natuur samenkomen. Langs het kabouterpad, door het trollenbos en tussen de sprookjesachtige hoekjes ontdek je hoe de oorspronkelijke trollensfeer is verweven met de vrijere, kleurrijke uitstraling van wat nu Bohemian Fantasy is geworden. Elke dag ligt er een speurtocht voor kinderen klaar. Vandaag was er een demonstratie boetseren door Joanna Dijkstra en haar cursisten. Jessica heeft haar eigen galerie aan huis, die u kunt bezichtigen. Ook zijn er werken van beeldend kunstenaar Wenda Niemeijer te zien.

Foto’s: Johannes Velthuis