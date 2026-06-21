Alleen op zaterdagavond (27 juni) Vita Nova’s Klein eenakterfestival

WINSCHOTEN – Vanwege de warme voorspellingen speelt Vita Nova dit jaar alleen op de zaterdagavond. De zondagmiddagvoorstelling vervalt.
Dus kom kijken op zaterdagavond 27 juni, aanvang 20.00 uur. Een toneelavond van de amateurvereniging Vita Nova, waar u een paar leuke, diverse eenakters krijgt te zien. In de openlucht. Maar ’s avonds is het al ietwat afgekoeld en de zon zal u niet meer tarten.
Gratis openluchttheater in #winschoten#Oldambt. Locatie: Reiderwolde natuurgebied
Gratis entree (een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom)
Wijn, bier en fris is te koop. Pin is aanwezig.
Tip: Neem een kussentje mee.
Natuurtoilet is aanwezig.
Vervoer:
* Parkeerplaats: Oostwolderweg 30 Winschoten/Blauwestad daarna is het ongeveer een kilometer lopen naar het ‘rode torentje’.
* Met de fiets kunt u helemaal doorrijden tot bij het rode torentje.
* Mocht u slecht ter been zijn, is het mogelijk om met de auto door te rijden naar de desbetreffende locatie
De spelers van dit jaar zijn:
Christiaan Timmer, Stefanie van der Veen, Henriëtte Hoiting-Waalkens, Lydia van der Wal-Eilering, Mariken van Diedenhoven-Hut, Reinier de Braak, Anita Leeuwma, Harold Sprik, Ien Lfil en Peter van der Wielen.
Regie: Carla Bosma-Rikels
Bron: Vita Nova