Drie dagen muziek, eten, drinken en gezellig samenzijn bij Noaberfestival Schanze

BAD NIEUWESCHANS – Voor het derde jaar op rij wordt door Stichting Bad Bruisend Nieuweschans het Noaberfestival Schanze georganiseerd. Drie dagen lang genieten bezoekers van muziek, eten, drinken en gezellig samenzijn. georganiseerd. De Voorstraat rondom de muziekkoepel is opnieuw omgetoverd tot een knus plein, waar gezelligheid en gemoedelijkheid centraal staan.
Vrijdagavond 19 juni werd het festival afgetrapt door coverband The Outtakes. Zij namen bezoekers mee terug naar de gouden tijden van de popmuziek met klassiekers uit de jaren 60 en 70 van onder andere The Beatles, The Rolling Stones, The Doors en The Who.
Op zaterdag 20 juni stond de band Toosst voor de derde keer op het podium. Rondom de voetbalwedstrijd Nederland – Zweden, die uiteraard op groot scherm te volgen was, zorgden zij weer voor de muzikale omlijsting.
Zondagmiddag 21 juni begint met een optreden van de band Countryside. Eén van de bandleden is Johan Bakker, een oud-Schansker. Daarna sluit Sanne de Band het festivalweekend spectaculair af met een gevarieerd repertoire vol pop-, disco- en rockhits uit de jaren 80, 90 en 00, aangevuld met hedendaagse popmuziek.
Ook aan de kinderen is gedacht: het hele weekend staat er een springkussen klaar voor de jongste bezoekers.
Bron: BNS Nieuws
Foto’s: Anita Meis