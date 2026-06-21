Evert Bos voor één dag Koning van de Savanne in WILDLANDS

EMMEN – Vaderdag kreeg een bijzonder tintje in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Evert Bos uit Emmen werd verrast met de titel Koning van de Savanne en mocht daarmee officieel Poppa’s Restaurant en de Poppa’s Games openen.
Voor Vaderdag veranderde Momma’s Restaurant in WILDLANDS voor één dag in Poppa’s Restaurant. Voorafgaand aan deze speciale dag konden bezoekers hun vader aanmelden voor de titel Koning van de Savanne. Uit de vele inzendingen koos WILDLANDS uiteindelijk voor Evert Bos. Zijn 10-jarige zoon Senna wist de jury direct te raken met zijn enthousiaste aanmelding. “Hij is sterk, stoer en eet veel. Dus het restaurant is een perfecte plek voor hem. Hij vindt zichzelf ook een echte koning, dus dan moet ie dat ook maar een keer laten zien,” schreef Senna. Ook vertelde hij hoe lief zijn vader is, dat hij ondanks zijn hoogtevrees toch mee ging klimmen en dat hij ontzettend veel van zijn kinderen houdt. Zijn aanmelding sloot hij af met een zelfbedachte yell: “Honing, honing, honing, mijn papa wordt een koning!”
Zondag mocht Evert samen met zijn gezin als eregast naar WILDLANDS komen. Onder toeziend oog van bezoekers verzorgde hij de officiële opening van Poppa’s Restaurant en de Poppa’s Games. Op het terras konden vaders en kinderen vervolgens samen verschillende uitdagingen aangaan die waren geïnspireerd op dieren van de savanne. “Het is natuurlijk een hele eer als je kinderen je hiervoor aanmelden. Erg leuk. We gaan ook zeker even tegen elkaar strijden tijdens de Poppa’s Games. Senna had een grote mond en denkt dat ie mij kan verslaan, dus ik moet wel laten zien wie de echte Koning is vandaag.”
Met deze Vaderdagactie wilde WILDLANDS niet alleen vaders in het zonnetje zetten, maar vooral aandacht geven aan de herinneringen die families samen maken tijdens een dagje uit. Op Vaderdag waren alle vaders gratis welkom in het park en konden zij onder meer genieten van een speciale Poppa’s Burger in het voor één dag omgedoopte Poppa’s Restaurant. Het park viert dit jaar dat het precies tien jaar geleden is dat de poorten op de huidige locatie voor het eerst opengingen. Daarom staat er rond iedere 25e van de maand iets extra’s op het programma voor alle bezoekers.
Kijk voor meer informatie op https://www.wildlands.nl/10-jaar-wildlands
Bron: WILDLANDS