Hello Summer Zomerconcert op camping Moekesgat

TER APEL – Op camping Moekesgat in Ter Apel vond zaterdagmiddag het jaarlijkse zomerconcert van de Ter Apeler Harmonie plaats. Onder het motto ‘Hello Summer’ luidden de muzikanten samen met Christelijke Muziekvereniging De Harmonie uit Tweede Exloërmond op sfeervolle wijze de zomer in.
Midden op de camping, in de schaduw van eikenbomen, genoten bezoekers van een gevarieerd programma met zomerse klanken. De twee harmonieorkesten stonden gezamenlijk onder leiding van dirigent Ruud Extra. Het gratis toegankelijke concert trok zowel campinggasten als inwoners uit Ter Apel en de omgeving.
Met de tekst ‘We zullen zomerse klanken laten horen en zo gezellig de zomer inluiden!’ werd het concert vooraf aangekondigd. Die belofte werd volgens de bezoekers volledig waargemaakt. De ontspannen sfeer, het mooie weer en de muziek vormden samen de ingrediënten voor een geslaagde zomermiddag.
Inmiddels begint het concert op camping Moekesgat uit te groeien tot een traditie. Jaarlijks wordt met een openluchtconcert de start van de zomer gevierd. De samenwerking tussen de Ter Apeler Harmonie en De Harmonie uit Tweede Exloërmond is daarbij geen uitzondering. Beide verenigingen trekken vaker samen op en werken ook samen binnen het project Nieuw Talent Orkest. Met dit project krijgen belangstellenden op een laagdrempelige manier de kans om kennis te maken met het bespelen van een instrument. In tien bijeenkomsten leren deelnemers de basisvaardigheden van het musiceren, ondersteund door ervaren muzikanten van beide verenigingen.
De deelnemers van de Ter Apeler harmonie Nieuw Talent Orkest werken momenteel toe naar hun afsluitende optreden. Op maandag 29 juni geven zij om 20.00 uur een slotconcert bij de Polderputten in Ter Apel. Naast muziek is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De toegang is gratis.
Volgens de organisatoren laat zowel het zomerconcert als het Nieuw Talent Orkest zien dat muziek mensen verbindt. Met de succesvolle avond op camping Moekesgat is de zomer voor de muzikanten en bezoekers in ieder geval feestelijk begonnen.
André Dümmer