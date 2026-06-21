Hello Summer Zomerconcert op camping Moekesgat

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 21 juni 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW DE ZON | MOOIE ZOMERWEEK

Het zal ook vandaag een warme dag worden, al komt de temperatuur met een maximum van 28 graden weer een stukje lager uit dan gisteren. Want toen kwamen we aan 29 graden en vrijdag werd het dus 32 graden. Het weerbeeld is ongeveer hetzelfde met vanmiddag en vanavond vrij veel zon en droog weer. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten; gisteren hadden we een westenwind.

Ook morgen waait de wind uit het noordoosten. Daardoor is het stabiel en meestal zonnig weer, met vooral een beetje sluierbewolking. Door die noordoostenwind komt de temperatuur morgen tot 24 of 25 graden, de minimumtemperatuur voor vannacht is 16 of 17 graden.

Dinsdag en woensdag draait de wind een beetje bij naar noordoost tot oost. Dat geeft bij ons een temperatuurstijging tot ongeveer 28 graden en het blijft daarbij vrij zonnig. Donderdag blijft het op dat niveau maar vrijdag wordt het waarschijnlijk boven de 30 graden. De zon houdt het de meeste tijd voor het zeggen. En dat is volgend weekend waarschijnlijk. Dan gaat de temperatuur weer terug naar het gebied van 25 tot 30 graden.