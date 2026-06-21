DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Rhede
Gistermiddag vond om 12.00 uur op de Bellingwolder Straße (L53) bij Rhede een ongeval tussen drie auto’s plaats. Een 20 jarige bestuurder van een BMW reed met twee vrouwelijke passagiers van 18 en 20 jaar in de richting Rhede. Toen hij linksaf naar de A31 wou afslaan zag hij een tegemoetkomende Mazda, bestuurd door een 22 jarige man, over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding botste de Mazda tegen een VW, die bij de afslag vanwege het verkeer stilstond. De Volkswagen werd bestuurd door een 46-jarige man. De 20-jarige en de passagiers in de BMW liepen lichte verwondingen op. Alle andere betrokkenen bij het ongeval bleven ongedeerd. De weg was tot ongeveer 13:40 uur afgesloten.