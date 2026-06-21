Muziektheater de Kanaalstreek geeft gouden tickets weg

STADSKANAAL – Op 14 en 15 november speelt Muziektheater de Kanaalstreek in samenwerking met STERK Collectief de musical Charlie and the Chocolate Factory in Theater Geert Teis Stadskanaal.
Om de start van de kaartverkoop te vieren verstoppen ze de komende weken vijf gouden tickets bij lokale ondernemers in Stadskanaal. Op de social media accounts van Muziektheater de Kanaalstreek worden wekelijks hintvideo’s geplaatst met bruikbare hints.
Het eerste ticket werd binnen 24 uur na plaatsing gevonden bij Snackbar Benelux in Stadskanaal. De overige vier tickets kunnen nog gevonden worden. Met het vinden van zo’n gouden ticket krijg je twee vrijkaarten voor één van de twee voorstellingen in november!
Bron: Muziektheater de Kanaalstreek